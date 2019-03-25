Происшествия
В Югорске детское питание хранили в моргеВести.Ru 05:40
В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
В здании городского морга Югорска (ХМАО) хранится несколько тонн коробок с детским питанием. Об этом «URA.RU» сообщил депутат местной думы Антон Пантин: вместе с сотрудниками полиции он поучаствовал в осмотре помещения по сигналу одного из жителей.URA.Ru02:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Музыка
Старейший в Петербурге Струнный квартет имени Сергея Танеева возрожден в новом составе
Старейший в Петербурге Квартет имени Сергея Танеева, ведущий свою историю с 1946 года, дебютировал в понедельник в новом составе концертом в Малом зале филармонии, день концерта совпал с днем рождения основателя коллектива - народного артиста России скрипача Владимира Овчарека (1927-2007 годы).
Обновлено в 12:47
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу
Российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив
Эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием «Кертис Уилбур» (Curtis Wilbur) и быстроходный патрульный катер Береговой охраны «Бертолф» (Bertholf) прошли через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань, говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.
Обновлено в 09:05
Кино
Режиссер Сарик Андреасян вызвал Дудя на баттл
Режиссер вырезал несколько сцен из разных выпусков, смонтировал минутное произведение и сделал пост с вызовом на дуэль Дудя в Instagram.
Обновлено в 08:40
Футбол
Бывший игрок «Рейнджерс»: «Джеррард и клуб унижали меня»
Нападающий Садик Умар, права на которого принадлежат «Роме», раскритиковал главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда за отношение к себе.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 11:52
Политика
Дмитрий Гудков узнал об угрозе тюрьмы и испугался
В своем Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал, что ему может грозить тюрьма — для этого лишь надо, чтобы в ближайшее время у него было еще одно административное задержание.
Обновлено в 11:08
Спорт
Лыжник Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Югу России угрожают глобальные климатические изменения
Югу России, Молдовы и Украины угрожают серьезные климатические изменения, выраженные в засушливости.
Обновлено в 04:10
Политика
Генсек НАТО оценил процесс интеграции Грузии в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прогрессе Грузии в процессе интеграции в альянс, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика
Суд отклонил иск «Траста» к «дочке» «Рост банка» на 205 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции», передает агентство «Прайм» из зала суда.
Обновлено в 11:49
Наука
Найдены мутации гена, вызывающие заболевание нервной системы с развитием опухолей
Три вида мутаций гена обнаружили у российских пациентов с тяжелым наследственным заболеванием нервной системы, которое сопровождается развитием злокачественных опухолей.
Обновлено в 06:39
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика
СБУ подтвердила, что Прозоров является бывшим сотрудником ведомства
Украинская служба безопасности подтвердила, что Василий Прозоров, который 25 марта устроил пресс-конференцию в столице, где раскрыл информацию о работе организации, действительно заседал в штабе Антитеррористического центра СБУ.
Обновлено в 10:56
Технологии
Uber уличили в слежке за конкурентами
Компания Uber тайно использовала шпионскую программу, чтобы отслеживать автомобили конкурентов в реальном времени и переманивать водителей на свой сервис.
Обновлено в 09:37
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Наука
В Норвегии найден «корабль мертвых»
Обновлено в 10:39
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»
После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место.
Обновлено в 07:36
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Общество
Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Общество
Росмолодежь наделили правом принимать решения о блокировке сайтов
Федеральному агентству по делам молодежи (Росмолодежь) предоставили право принимать решения относительно блокировки сайтов с данными, которые «направлены на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия».
Обновлено в 09:52
Происшествия
Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
Единоборства
Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона WBA
Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом, - цитирует Корнилова Р-Спорт.
Обновлено в 09:23