В Югорске детское питание хранили в моргеВести.Ru 05:40

В здании городского морга Югорска (ХМАО) хранится несколько тонн коробок с детским питанием. Об этом «URA.RU» сообщил депутат местной думы Антон Пантин: вместе с сотрудниками полиции он поучаствовал в осмотре помещения по сигналу одного из жителей.

с чего всё началось

В Югорске детское питание хранили в морге

Музыка Старейший в Петербурге Струнный квартет имени Сергея Танеева возрожден в новом составе Старейший в Петербурге Квартет имени Сергея Танеева, ведущий свою историю с 1946 года, дебютировал в понедельник в новом составе концертом в Малом зале филармонии, день концерта совпал с днем рождения основателя коллектива - народного артиста России скрипача Владимира Овчарека (1927-2007 годы).

Армия и оружие СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу Российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе.

Армия и оружие Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив Эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием «Кертис Уилбур» (Curtis Wilbur) и быстроходный патрульный катер Береговой охраны «Бертолф» (Bertholf) прошли через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань, говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.

Происшествия В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.

Кино Режиссер Сарик Андреасян вызвал Дудя на баттл Режиссер вырезал несколько сцен из разных выпусков, смонтировал минутное произведение и сделал пост с вызовом на дуэль Дудя в Instagram.

Футбол Бывший игрок «Рейнджерс»: «Джеррард и клуб унижали меня» Нападающий Садик Умар, права на которого принадлежат «Роме», раскритиковал главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда за отношение к себе.

Армия и оружие Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.

Политика Дмитрий Гудков узнал об угрозе тюрьмы и испугался В своем Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал, что ему может грозить тюрьма — для этого лишь надо, чтобы в ближайшее время у него было еще одно административное задержание.

Спорт Лыжник Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19, сообщает ТАСС.

Общество Югу России угрожают глобальные климатические изменения Югу России, Молдовы и Украины угрожают серьезные климатические изменения, выраженные в засушливости.

Политика Генсек НАТО оценил процесс интеграции Грузии в альянс Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прогрессе Грузии в процессе интеграции в альянс, передает ТАСС.

Экономика Суд отклонил иск «Траста» к «дочке» «Рост банка» на 205 млрд рублей Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции», передает агентство «Прайм» из зала суда.

Наука Найдены мутации гена, вызывающие заболевание нервной системы с развитием опухолей Три вида мутаций гена обнаружили у российских пациентов с тяжелым наследственным заболеванием нервной системы, которое сопровождается развитием злокачественных опухолей.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Политика СБУ подтвердила, что Прозоров является бывшим сотрудником ведомства Украинская служба безопасности подтвердила, что Василий Прозоров, который 25 марта устроил пресс-конференцию в столице, где раскрыл информацию о работе организации, действительно заседал в штабе Антитеррористического центра СБУ.

Технологии Uber уличили в слежке за конкурентами Компания Uber тайно использовала шпионскую программу, чтобы отслеживать автомобили конкурентов в реальном времени и переманивать водителей на свой сервис.

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.

Экономика В США проявился самый верный индикатор рецессии Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Политика Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.

Общество Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.

Общество Росмолодежь наделили правом принимать решения о блокировке сайтов Федеральному агентству по делам молодежи (Росмолодежь) предоставили право принимать решения относительно блокировки сайтов с данными, которые «направлены на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия».

Происшествия Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».