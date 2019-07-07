Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбуРИА Новости 15:17
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
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с чего всё началось
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу. Сейчас ребенок находится на обследовании в больнице. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.ТАСС09:04
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