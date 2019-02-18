Происшествия
В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонииИнтерфакс 08:00
Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Дмитрия Николаева по делу о пытках заключенных, сообщает фонд "Общественный вердикт".
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Задержан экс-начальник ИК-1 Ярославля по делу о пытках в колонии
Ярославский регион. Северный край09:12
«Общественный вердикт»: задержали бывшего начальника «пыточной» колонии в Ярославле
Новости Ярославля 76.ru07:50
Арестован бывший начальник ярославской колонии в которой пытали заключенных
Эхо Москвы - Ярославль08:20
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Происшествия
Потерявшийся шестилетний ребёнок провёл ночь в парке «Лосиный остров»
В Москве потерявшийся шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено в 06:56
Происшествия
В центре Донецка прогремело три взрыва
Обновлено в 03:01
Общество
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»
Якубович, в свою очередь, осуждает т.н. критиков, поясняя, что традиция угощать зрителей "Поля чудес" после окончания записи тем, что принесли в программу ее игроки, - давняя, и такого рода кадры в программе появлялись и ранее.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены
Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти
Россия обогнала Саудовскую Аравию по уровню добычи нефти на декабрь 2018 года, отмечается на сайте JODI.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Москве задержали ударившего полицейского школьника
Полицейские задержали одного из учеников московской школы за то, что, проиграв спор, он ударил стража порядка.
Обновлено в 07:15
Общество
Медведев утвердил систему присвоения гостиницам «звезд»
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц, согласно которому российские отели должны получать звезды в обязательном порядке.
Обновлено в 09:48
Спорт
Туктамышева примет участие в финале Кубка России по фигурному катанию
В списке участниц финала Кубка России по фигурному катанию присутствует имя Елизаветы Туктамышевой, чьё выступление изначально было под вопросом, передаёт ТАСС со ссылкой на официальный сайт турнира.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Представитель космонавта Леонова пояснила причины его отъезда из России
Советский космонавт Алексей Леонов уехал за границу для планового обследования. Об этом ТАСС сообщила его помощница Наталья Филимонова.
Обновлено в 09:43
Энергетика
В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%
Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Уголовное дело на главу порта Усть-Луга вернули в прокуратуру
В понедельник, 18 февраля в Смольнинском райсуде завершились предварительные слушания по уголовному делу в отношении Валерия Израйлита, сообщается в объединенной пресс-службе городских судов.
Обновлено в 09:01
Экономика
Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь
Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
Обновлено в 03:39
Экономика
Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест
Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви обжаловала в Мосгорсуде его арест, передает ТАСС.
Обновлено в 09:40
Культура
Рэпер Саша Скул умер в возрасте 29 лет
Рэпер Саша Скул умер в возрасте 29 лет Причина смерти музыканта пока не уточняется.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Петербурге около 20 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании
Около 20 школ Санкт-Петербурга в понедельник эвакуированы из-за сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по образованию.
Обновлено в 05:27
Политика
Бизнес-омбудсмен: глава Baring Vostok арестован незаконно
Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал необоснованным заключение под стражу Майкла Калви, главы инвестиционного фонда Baring Vostok.
Обновлено в 09:06
Политика
Запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкций
Запуск серийного производства первых самолетов МС-21 перенесли на конец 2020 года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 08:57
Здоровье
В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
Идея измерения охвата талии как одного из способов профилактики производственного здоровья пока не обсуждалась с министерством здравоохранения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Полицейский сбил 10-летнюю девочку на переходе в Сочи и скрылся
В Сочи сотрудник полиции сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обновлено в 09:13
Политика
Путин включил Александра Беглова в состав Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым обновил состав Совета безопасности России.
Обновлено в 09:49
Политика
Порошенко уволил советника, который захотел стать президентом
Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом в президенты на выборы 31 марта, сообщает администрация украинского президента.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Участники «банды Гагиева» отказались от суда присяжных
Обновлено в 08:56
Политика
Караулов рассказал о встрече с несуществующим китайским министром
Журналист и телеведущий Андрей Караулов рассказал на своей странице в Facebook о том, как китайский министр по развитию высоких технологий Джиан Минг отказался пожимать руку главе «Роснано» Анатолию Чубайсу на форуме «Евразийские технологии» в Петербурге.
Обновлено в 09:45
Экономика
На форуме в Сочи заключили контракты на 1 трлн руб
В прошлом году на Российском инвестиционном форуме подписали 538 соглашений на общую сумму 794,05 млрд руб. В 2019 году РИФ прошел в Сочи 14 и 15 февраля.
Обновлено в 08:48
Политика
Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма
Обновлено вчера в 10:09
Экономика
Медведев дал поручения по развитию производства лифтов в России
Как указывается в них, ведомства также должны к 3 апреля представить предложения по применению расширенного банковского сопровождения фондов капремонта по закупкам лифтового оборудования.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Главу Свердловской железной дороги перевели из СИЗО под домашний арест
В Екатеринбурге глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов отпущен из СИЗО и переведён под домашний арест.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В парке «Зарядье» бетонная плита упала на ногу ребенку
Бетонная плита упала на ногу девятилетней девочке в столичном парке "Зарядье", у ребенка диагностирован перелом ноги.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Часть жилого дома обрушилась на Урале
В Первоуральске произошло частичное обрушение стены и потолочного перекрытия между этажами в двухэтажном жилом доме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей МЧС.
Обновлено в 08:48