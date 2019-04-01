Происшествия

В Ярославле избили племянницу СкрипаляРИА Новости вчера в 18:58

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного вместе с дочерью Юлией 4 марта 2018 года в Великобритании, Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что она и ее муж были избиты коллегой по ТСЖ, в ярославской полиции подтвердили, что проводят проверку.
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В Ярославле избили племянницу отравленного в Солсбери Скрипаля

Нападение на Викторию Скрипаль - сестру отравленной в английском городе Солсбери вместе со своим отцом-разведчиком Юлии Скрипаль - было совершено в понедельник вечером в Ярославле. Пострадали и Виктория, и ее муж. Как стало известно "МК", инцидент произошел в помещении ТСЖ.
Московский Комсомолецвчера в 15:31

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«Сказал, что я британская сволочь»: в Ярославле избили племянницу Сергея Скрипаля

Новости Ярославля 76.ruвчера в 17:53

В Ярославле избили племянницу Скрипаля

РИА Новостивчера в 18:58

Племянница Скрипаля озвучила детали нападения: бил коллега по ТСЖ

Московский Комсомолецвчера в 20:16

Родственницу Скрипалей и ее мужа избили в Ярославле

Телеканал 360°вчера в 18:10

Племянницу Скрипаля пнули в живот

Газета.Ruвчера в 19:30

Племянницу Скрипаля и ее мужа избили в Ярославле

Известиявчера в 17:14

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Интерфаксвчера в 16:58
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

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ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.
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Шоу-бизнес

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У Алены Водонаевой пропали два дорогостоящих кольца с бриллиантами Телеведущая сильно переживает из-за пропажи.
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Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
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Политика

Посольство объяснило визит Колокольцева в КНДР

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев проведет переговоры с руководством министерства народной безопасности КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Северной Корее.
Обновлено в 01:53
Авто

Продажи нового Nissan Qashqai запустили в России

Российские дилеры марки объявили старт продаж обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе японского бренда в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 09:18
Общество

В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич

В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
Обновлено в 01:13
Здоровье

Пациенты онкодиспансера в Свердловской области остались без лекарства

В Свердловской области пациенты онкологического диспансера не могут получить лекарство из-за его отсутствия в медучреждении, пишет интернет-газета ZNAK.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

В порт Одессы прибыли два фрегата НАТО

Корабль королевских ВМС Канады «Торонто» вместе с фрегатом ВМС Испании «Санта Мария» прибыли в Одесский морской порт, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:49
Экономика

Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток

«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 миллиарда рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
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Политика

Ищенко: Тимошенко призвала защищать голоса, но было уже поздно

Слова политолога прозвучали в ходе пресс-конференции «Президентские выборы на Украине: итоги первого тура» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.
Обновлено вчера в 08:19
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше

Обновлено вчера в 14:20
Политика

Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»

Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс фейковых новостей о «российском вмешательстве» в американские выборы.
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Политика

Официально: Дмитрий Медведев сегодня едет в Пермь

В Правительстве РФ официально подтвердили визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Пермь, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 01:17
Авто

Дикая ГАЗель: жесткий тест-драйв снегоболотохода Ирбис

Если не смотреть ниже пояса, в профиль снегоболотоход ГАЗ‑34039 Ирбис действительно смахивает на нижегородский фургон-бестселлер.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

В Москве появится центр занятости для людей старше 55 лет

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что в Москве появится центр занятости для граждан старше 55 лет.
Обновлено в 01:57
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Спасатели потушили пожар в жилом доме на севере Москвы

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на севере Москвы, сообщатся на сайте столичного МЧС.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на редакцию «Коммерсант-Урал»

В Екатеринбурге "по горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого в нападении на офис издания "Коммерсант-Урал".
Обновлено вчера в 23:43
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

В Кремле ответили на заявления Зеленского о Донбассе

В Кремле ответили кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому на слова о Донбассе.
Обновлено вчера в 07:12
Политика

Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре выборов на Украине

Страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов на Украине, назвав их «конкурентными и мирными».
Обновлено вчера в 18:12
Финансы

ЦБ РФ перестал избавляться от доллара США

Отчет ЦБ РФ показал, что доля евро и юаней в резервах РФ также не претерпела существенных изменений.
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Транспорт

Билеты на поезда начали продавать за 120 суток до отправления

Напомним, с декабря 2017 года билеты на поезда поступают в продажу за три месяца (90 дней) до поездки.
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Хоккей

Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон

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Армия и оружие

Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух

Обновлено вчера в 13:26
Политика

Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию

Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено вчера в 11:59
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