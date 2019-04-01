В Ярославле избили племянницу СкрипаляРИА Новости вчера в 18:58

Нападение на Викторию Скрипаль - сестру отравленной в английском городе Солсбери вместе со своим отцом-разведчиком Юлии Скрипаль - было совершено в понедельник вечером в Ярославле. Пострадали и Виктория, и ее муж. Как стало известно "МК", инцидент произошел в помещении ТСЖ.

с чего всё началось

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного вместе с дочерью Юлией 4 марта 2018 года в Великобритании, Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что она и ее муж были избиты коллегой по ТСЖ, в ярославской полиции подтвердили, что проводят проверку.

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