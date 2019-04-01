Происшествия
В Ярославле избили племянницу СкрипаляРИА Новости вчера в 18:58
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного вместе с дочерью Юлией 4 марта 2018 года в Великобритании, Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что она и ее муж были избиты коллегой по ТСЖ, в ярославской полиции подтвердили, что проводят проверку.
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Нападение на Викторию Скрипаль - сестру отравленной в английском городе Солсбери вместе со своим отцом-разведчиком Юлии Скрипаль - было совершено в понедельник вечером в Ярославле. Пострадали и Виктория, и ее муж. Как стало известно "МК", инцидент произошел в помещении ТСЖ.Московский Комсомолецвчера в 15:31
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«Сказал, что я британская сволочь»: в Ярославле избили племянницу Сергея Скрипаля
Новости Ярославля 76.ruвчера в 17:53
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Обновлено вчера в 08:19
Общество
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Обновлено вчера в 16:35
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В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
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Обновлено вчера в 18:09
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В Правительстве РФ официально подтвердили визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Пермь, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 01:17
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Общество
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Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что в Москве появится центр занятости для граждан старше 55 лет.
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Спасатели потушили пожар в жилом доме на севере Москвы
Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на севере Москвы, сообщатся на сайте столичного МЧС.
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В Екатеринбурге "по горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого в нападении на офис издания "Коммерсант-Урал".
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