Экономика

В Японии завершилась встреча министров финансов стран «двадцатки»РИА Новости 04:16

2 фото
Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" завершилась в японском городе Фукуока, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Встреча проходила на фоне обостряющегося внешнеторгового противостояния США и Китая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Министры финансов «двадцатки» призвали выполнять стандарты FATF

ПРАЙМ08:10

Министры финансов G20 обсудили решение демографических проблем

РИА Новости07:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество

PR-директор Алибасова сообщил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу

Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Общество

С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек

С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Бари Алибасова подозревают в попытке суицида

Обновлено в 07:00
Общество

Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник

Обновлено в 06:45
Общество

Беглов открыл «Педагогические сезоны» в Герценовском университете

Врио губернатора принял участие в торжественной церемонии открытия проекта «Педагогические сезоны» в РГПУ имени А. И. Герцена.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета

Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Политика

Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина

Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Путешествия

Петербург признали лучшим городом для путешествий с друзьями

Обновлено в 07:52
Энергетика

Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Журналист Голунов дал первое интервью после задержания

Накануне Голунов был помещен под домашний арест. Интервью было записано до суда. Журналист заявил, что никогда не употреблял наркотики.
Обновлено в 07:55
Футбол

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Общество

Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова

В официальном Telegram-канале «Медузы» были опубликованы ролики с участием актрисы Чулпан Хаматовой, музыканта Андрея Макаревича, писательницы Людмилы Улицкой, рэперов Оксимирона, Noize MC и других.
Обновлено в 03:08
Общество

Москвичей напугали прогнозом о похолодании и дождях

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Похороны Бари Алибасова репетировали несколько лет назад

Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта

Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
Обновлено в 03:12
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, почему организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.
Обновлено в 05:47
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие

Военные ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ

Обновлено вчера в 17:40
Космос

Строительство космодрома Восточный контролируют спутники

Роскосмос установил видеокамеры на всех объектах стройки космодрома Восточный в Амурской области.
Обновлено в 01:28
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

На улице Асафьева машина сбила женщину

Обновлено в 05:53
Происшествия

Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион

Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
Обновлено в 07:54
Политика

Лавров надеется, что в споре США и Китая победит взаимоуважение

Во время ПМЭФ Путина спросили, какое место занимает Россия в международной экономической схватке между Пекином и Вашингтоном.
Обновлено в 07:30
Кино

Сигурни Уивер появится в продолжении фильма «Охотники за привидениями»

Обновлено вчера в 12:04
Политика

Партия Зеленского представила кандидатов в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сформировала и представила список из 100 кандидатов в народные депутаты.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В Томской области в ДТП погибли два человека

Легковая машина сбила на обочине двух человек в воскресенье в Томской области, водитель и один пешеход погибли, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 06:38
Теннис

Бабош и Младенович выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Обновлено в 07:00
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное