Экономика
В Японии завершилась встреча министров финансов стран «двадцатки»РИА Новости 04:16
Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" завершилась в японском городе Фукуока, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Встреча проходила на фоне обостряющегося внешнеторгового противостояния США и Китая.
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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди.
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Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
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«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
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Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сформировала и представила список из 100 кандидатов в народные депутаты.
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