Экономика

В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30

Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«РЖД Логистика» и FESCO займутся транзитом грузов из Японии в Европу

Finam.Ruвчера в 03:32

Япония отправила первый транзитный контейнер в Польшу по Транссибу

РИА Новостивчера в 23:38

В Токио открылся организованный РЖД форум «Транссиб для Японии»

ТАССвчера в 21:46

Объем контейнерных перевозок из Японии по Транссибу только за 4 месяца вырос в 1,5 раза

ПРАЙМвчера в 22:58

Япония открыла транзит по Транссибу

Телеканал 360°02:24

Дан старт перевозке грузов из Японии по Транссибу в Европу

News.ru22 мая в 17:56

Рост ж/д транзита возможен за счет грузов из Японии и Кореи

РЖД-Партнер22 мая в 09:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Футбол

Хёнесс подтвердил интерес «Баварии» к Сане

Президент "Баварии" Ули Хёнесс подтвердил интерес клуба к вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей

Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад

Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Авто

Обновленный Haval H9 показали на первых фото

Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж обновленный флагманский внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:37
Общество

В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Обновлено вчера в 16:13
Политика

Уходя, не уходи: экс-губернаторов направят на помощь новым лидерам

С учетом опыта На встречу в Кремль прибыли экс-глава Алтая Александр Бердников, Калмыкии — Алексей Орлов, а также Челябинской, Мурманской, Оренбургской и Кемеровской областей — Борис Дубровский, Марина Ковтун, Юрий Берг, Аман Тулеев.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол

Экс-наставник «Спартака» предложил отменить лимит на легионеров

Экс-наставник московского "Спартака" Андрей Чернышов выразил свое отношение к лимиту на легионеров в чемпионате России, передает "Спорт день за днем".
Обновлено в 01:10
Кино

Петр Буслов снимает «Бумеранг» с Дмитрием Нагиевым

Режиссер Петр Буслов ("Бумер", "Родина", "Домашний арест") приступил 22 мая 2019 года к съемкам криминальной комедии "Бумеранг" с Дмитрием Нагиевым и Владимиром Сычевым в главных ролях.
Обновлено в 02:27
Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Общество

Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах

На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
Общество

Воскресший Скрипаль вышел на связь

Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Наука

В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы

Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
Обновлено вчера в 08:37
Экономика

Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра

Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Врачи рассказали о гибели пациентки онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Авиарейс из Кургана до Москвы задержан из-за технических неполадок

Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок.
Обновлено в 01:42
Политика

Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019

Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено вчера в 17:53
Футбол

Фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала ЛЕ

Болельщики "Арсенала" создали петицию о переносе финала Лиги Европы из столицы Азербайджана, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Политика

Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:03
Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили падение

Мировые цены на нефть вечером ускорили падение.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Хоккей

Финляндия в овертайме обыграла Швецию

Финляндия вышла в полуфинал, где встретится со сборной России, которая в четверг обыграла американцев.
Обновлено вчера в 16:31
Общество

Водолазкин: Кирилл и Мефодий дали возможность читать на родном языке

Евгений Водолазкин: Над строкой в средневековом тексте ставились так называемые выносные буквы и титла, означающие стяжение слова.
Обновлено вчера в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Транссибирская магистраль
Железная дорога через Евразию, соединяющая Москву с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами России. Длина магистрали 9288,2 км, это самая длинная железная дорога в мире. Высшая точка пути: Яблоновый перевал. В 2002 году завершена полная электрификация.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное