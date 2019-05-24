Политика
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30
Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Политика
Зеленский встретился с представителями контактной группы по Донбассу
На встрече обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников Владимир Зеленский провел встречу с представителями Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также с руководством СБУ и представителями объединенного центра, в ходе которой обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников.
Обновлено в 11:43
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Лионе оцеплена территория вокзала из-за бесхозной сумки
В Лионе оцепили территорию вокзала Лион-Перраши из-за обнаружения оставленной в переходе к автобусам сумке.
Обновлено в 14:28
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.
Обновлено в 11:53
Политика
Телеведущий Соловьев пригрозил тюрьмой тормозящим паспортизацию чиновникам Донбасса
Российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскритиковал чиновников, которые отвечают за процесс паспортизации жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено в 02:11
Политика
Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск
Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено в 14:00
Общество
День славянской письменности отметят в Хабаровске
Обновлено 22 мая в 19:10
Общество
Переход на «цифру» в Сочи отметят масштабным шоу аэростатов
В Сочи сегодня состоится масштабное шоу, посвященное началу третьего этапа перехода на "цифру". Мероприятие пройдет в Олимпийском парке.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Волгограде
В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки, которое произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Михаил Боярский не гордится ни одной ролью дочери Елизаветы
Актер удивил ведущую Ирину Шихман ответом на вопрос, какой из ролей дочери Елизаветы он гордится больше всего, отметив, что никакой.
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Космос
Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле
Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено в 11:28
Политика
Россия прокачает с территории Белоруссии порядка 1 млн т грязной нефти
Россия и Белоруссия утвердили «дорожную карту» по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода «Дружба» на территорию РФ.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Авто
Honda показала два прототипа нового Civic Type R
Второй прототип представляет собой раллийную версию хэтчбэка Honda Civic Type R. Автомобиль получил увеличенный на 10 см дорожный просвет, двойные амортизаторы, модифицированную подвеску и спортивный обвес.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Политика
Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером
Обновлено в 10:48
Общество
Названа новая болезнь Леонардо да Винчи
Международная группа ученых из Великобритании и Италии пришла к выводу, что Леонардо да Винчи страдал синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).
Обновлено в 05:40
Экономика
Чистая прибыль МОЭСК в I квартале по МСФО выросла на 5,5%
Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в первом квартале 2019 года составила 3,611 миллиарда рублей, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
В ЦАР создали представительство Минобороны России
Соглашение заключено для оказания содействия ЦАР в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества и обеспечения руководства деятельностью российских военных специалистов в республике по оказанию помощи в строительстве Вооруженных сил ЦАР, в обучении эксплуатации, ремонту и применению вооружения и военной техники, поставленных Россией в ЦАР.
Обновлено в 08:39
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Здоровье
Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин
Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.
Обновлено в 05:47