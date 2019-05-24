В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30

Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по Транссибу

Политика Зеленский встретился с представителями контактной группы по Донбассу На встрече обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников Владимир Зеленский провел встречу с представителями Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также с руководством СБУ и представителями объединенного центра, в ходе которой обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников.

Гаджеты Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.

Происшествия В Лионе оцеплена территория вокзала из-за бесхозной сумки В Лионе оцепили территорию вокзала Лион-Перраши из-за обнаружения оставленной в переходе к автобусам сумке.

Происшествия «Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.

Политика Телеведущий Соловьев пригрозил тюрьмой тормозящим паспортизацию чиновникам Донбасса Российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскритиковал чиновников, которые отвечают за процесс паспортизации жителей ДНР и ЛНР.

Происшествия Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.

Политика Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.

Общество Переход на «цифру» в Сочи отметят масштабным шоу аэростатов В Сочи сегодня состоится масштабное шоу, посвященное началу третьего этапа перехода на "цифру". Мероприятие пройдет в Олимпийском парке.

Происшествия Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Волгограде В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки, которое произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской.

Шоу-бизнес Михаил Боярский не гордится ни одной ролью дочери Елизаветы Актер удивил ведущую Ирину Шихман ответом на вопрос, какой из ролей дочери Елизаветы он гордится больше всего, отметив, что никакой.

Происшествия В Туле неизвестный расстрелял полицейского Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Космос Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.

Политика Россия прокачает с территории Белоруссии порядка 1 млн т грязной нефти Россия и Белоруссия утвердили «дорожную карту» по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода «Дружба» на территорию РФ.

Происшествия Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Авто Honda показала два прототипа нового Civic Type R Второй прототип представляет собой раллийную версию хэтчбэка Honda Civic Type R. Автомобиль получил увеличенный на 10 см дорожный просвет, двойные амортизаторы, модифицированную подвеску и спортивный обвес.

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Политика Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.

Общество Названа новая болезнь Леонардо да Винчи Международная группа ученых из Великобритании и Италии пришла к выводу, что Леонардо да Винчи страдал синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

Экономика Чистая прибыль МОЭСК в I квартале по МСФО выросла на 5,5% Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в первом квартале 2019 года составила 3,611 миллиарда рублей, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.

Армия и оружие В ЦАР создали представительство Минобороны России Соглашение заключено для оказания содействия ЦАР в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества и обеспечения руководства деятельностью российских военных специалистов в республике по оказанию помощи в строительстве Вооруженных сил ЦАР, в обучении эксплуатации, ремонту и применению вооружения и военной техники, поставленных Россией в ЦАР.

Политика ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).