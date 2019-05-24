Экономика
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30
Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
В Чусовском районе Пермского края произошел разрыв трубы газопровода СРТО — Урал диаметром 1,4 м, после чего начался пожар.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка
Выпускник школы поселка Юрино в республике Марий Эл напал на депутата от «Единой России» Екатерину Вахитову, когда она выступала на последнем звонке.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Путин вручил в Кремле государственные награды
Российский лидер Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.
Обновлено вчера в 07:43
Экономика
С 24 мая уличные табло с курсами обмена валют окажутся под запретом
24 мая в России вступит в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют, сообщает "Российская газета".
Обновлено 22 мая в 12:10
Экономика
Миру предрекли затяжную торговую войну
После угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25 процентов на еще одну серию товаров из Китая на сумму в 300 миллиардов долларов оптимизм экономических экспертов сменился пессимизмом в отношении дальнейших перспектив достичь торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира.
Обновлено вчера в 13:40
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Напомним, скандал разгорелся после того, как десятилетняя дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта с результатом 56,5% голосов.
Обновлено 22 мая в 07:38
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Только двум из 10 категорий бюджетников повышены зарплаты в Забайкалье
Забайкальский край вошел в число регионов, в которых отмечаются минимальные успехи по выполнению майского указа президента РФ о повышении зарплат – они выросли только у двух категорий бюджетников.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23
Театры
Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин
Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Здоровье
Летом в Волгоградской области откроют 35 пляжей
По информации областного комитета безопасности населения, летом в Волгоградской области планируется открыть 35 пляжей, в том числе 13 – в детских оздоровительных учреждениях.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
В омской школе во время последнего звонка на детей рухнула штукатурка
Инцидент произошел прямо во время праздничного выступления.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк поздравил выпускников технического лицея, оговорился в своей речи и проводил их «в последний путь».
Обновлено вчера в 07:56
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмы
Выпускники школы № 74 города Владивостока на последний звонок пришли в БДСМ-костюмах, что шокировало многих присутствующих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:04
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками
Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика
Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка
Украинский предприниматель Игорь Коломойский намерен вновь стать совладельцем Приватбанка или вернуть часть вложенных денег.
Обновлено в 00:41
Хоккей
НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова
Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами
«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено вчера в 13:27
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Культура
Тому Хэнксу не продали пиво на фестивале кантри
Обновлено вчера в 21:01