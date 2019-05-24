Экономика

В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30

Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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«РЖД Логистика» и FESCO займутся транзитом грузов из Японии в Европу

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Япония отправила первый транзитный контейнер в Польшу по Транссибу

РИА Новостивчера в 23:38

В РЖД рассчитывают в 2019 году открыть представительство в Японии

ТАССвчера в 23:15

Объем контейнерных перевозок из Японии по Транссибу только за 4 месяца вырос в 1,5 раза

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Япония запустила первую доставку груза в Европу по Транссибу

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Дан старт перевозке грузов из Японии по Транссибу в Европу

News.ru22 мая в 17:56

Рост ж/д транзита возможен за счет грузов из Японии и Кореи

РЖД-Партнер22 мая в 09:26
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Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

В Чусовском районе Пермского края произошел разрыв трубы газопровода СРТО — Урал диаметром 1,4 м, после чего начался пожар.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

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Армия и оружие

Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии

Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Выпускник школы поселка Юрино в республике Марий Эл напал на депутата от «Единой России» Екатерину Вахитову, когда она выступала на последнем звонке.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Путин вручил в Кремле государственные награды

Российский лидер Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.
Обновлено вчера в 07:43
Экономика

С 24 мая уличные табло с курсами обмена валют окажутся под запретом

24 мая в России вступит в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют, сообщает "Российская газета".
Обновлено 22 мая в 12:10
Экономика

Миру предрекли затяжную торговую войну

После угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25 процентов на еще одну серию товаров из Китая на сумму в 300 миллиардов долларов оптимизм экономических экспертов сменился пессимизмом в отношении дальнейших перспектив достичь торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира.
Обновлено вчера в 13:40
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Напомним, скандал разгорелся после того, как десятилетняя дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта с результатом 56,5% голосов.
Обновлено 22 мая в 07:38
Общество

Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

Обновлено вчера в 05:26
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Экономика

Только двум из 10 категорий бюджетников повышены зарплаты в Забайкалье

Забайкальский край вошел в число регионов, в которых отмечаются минимальные успехи по выполнению майского указа президента РФ о повышении зарплат – они выросли только у двух категорий бюджетников.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Сирийские боевики захватили военную базу

Обновлено вчера в 18:23
Театры

Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин

Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия

Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Здоровье

Летом в Волгоградской области откроют 35 пляжей

По информации областного комитета безопасности населения, летом в Волгоградской области планируется открыть 35 пляжей, в том числе 13 – в детских оздоровительных учреждениях.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

В омской школе во время последнего звонка на детей рухнула штукатурка

Инцидент произошел прямо во время праздничного выступления.
Обновлено вчера в 11:54
Общество

Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк поздравил выпускников технического лицея, оговорился в своей речи и проводил их «в последний путь».
Обновлено вчера в 07:56
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Обновлено вчера в 22:40
Общество

Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмы

Выпускники школы № 74 города Владивостока на последний звонок пришли в БДСМ-костюмах, что шокировало многих присутствующих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:04
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика

Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка

Украинский предприниматель Игорь Коломойский намерен вновь стать совладельцем Приватбанка или вернуть часть вложенных денег.
Обновлено в 00:41
Хоккей

НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова

Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено вчера в 20:31
Общество

В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами

«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено вчера в 13:27
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Культура

Тому Хэнксу не продали пиво на фестивале кантри

Обновлено вчера в 21:01
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Железная дорога через Евразию, соединяющая Москву с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами России. Длина магистрали 9288,2 км, это самая длинная железная дорога в мире. Высшая точка пути: Яблоновый перевал. В 2002 году завершена полная электрификация.
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