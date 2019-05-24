Экономика
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30
Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Космос
Соревнования по конному спорту состоятся в парке SKAZKA
Обновлено в 15:39
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Авто
Brabham построит легальный дорожный гиперкар BT62
Ориентировочно, серийная версия станет доступной в 2022 году, а в данный момент все усилия компании сосредоточены на том, чтобы построить готовый гиперкар для участия в серии гонок World Endurance Championship, включая 24 часа «Ле-Ман».
Обновлено в 09:07
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Политика
Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по арестованным украинским морякам
Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 17:02
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Общество
На Бали произошло извержение вулкана Агунг
На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:39
Культура
О госпитализации забытой Дорониной сообщил Малахов
Обновлено в 06:15
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Гаджеты
Аналитики прогнозируют падение продаж Huawei на 20% и более
Продажи смартфонов китайского производителя Huawei в этом году могут упасть на 4–24%, если ограничения, наложенные США на компанию в рамках режима чрезвычайного положения, не будут сняты до конца года.
Обновлено в 18:15
Политика
Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв
Число пострадавших в результате взрыва в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона выросло до 13 человек.
Обновлено в 13:39
Политика
Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США
По словам Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который якобы был нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink.
Обновлено в 15:28
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Здоровье
Диетолог назвала альтернативу шаурме для перекуса в городе
Обновлено в 10:54
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе
Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Здоровье
В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет
В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
На американском авианосце «Карл Винсон» поймали шпиона
«Шпион» был задержан в 2018 году службой безопасности аэропорта, сотрудникам которой показалось подозрительным его поведение.
Обновлено в 17:00
Хоккей
Францоуз продлил контракт с «Колорадо»
Колорадо сообщил о подписании нового контракта с голкипером Павлом Францоузом сроком на один год.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13