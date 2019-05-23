В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС 06:30

Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по Транссибу

Политика Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию Российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе.

Общество На Москву надвигается резкое похолодание Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Происшествия В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика.

Общество Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.

Происшествия В США казнили серийного убийцу и насильника В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.

Политика США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.

Хоккей Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес» Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".

Происшествия Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста Семья предполагает, что Кэш погиб в результате сердечного приступа во время спуска с вершины.

Происшествия На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.

Происшествия Шесть человек погибли в результате кораблекрушения на юго-западе Китая Шесть человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате инцидента с лодкой на юго-западе Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Политика Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.

Общество Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь» Мэр Владивостока Олег Гуменюк поздравил выпускников технического лицея, оговорился в своей речи и проводил их «в последний путь».

Политика Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019 Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.

Общество В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами «ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.

Футбол «ПСЖ» отпустил Неймара в Бразилию. Решение принимал не Тухель На пресс-конференции перед завтрашним матчем с «Реймсом» главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что решение по Неймару принимал не он.

Наука Побит рекорд температуры для сверхпроводимости Оказалось, что они действительно меняются, а при температуре от –23 °C и ниже магнитное поле будет полностью вытесняться из материала — так, как и должно быть в случае сверхпроводника.

Происшествия Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.

Музыка Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса» Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».