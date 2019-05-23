Экономика
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30
Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Происшествия
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
Обновлено в 06:05
Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Авто
Новый Opel Corsa получил электромотор
Вскоре после официального старта продаж автомобиля бренд выпустит модель Corsa с приставкой «e» в названии, укомплектованую электрическим агрегатом, выдающим 136 л. с. и 260 Нм крутящего момента.
Обновлено 22 мая в 02:23
Экономика
МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%
МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4% Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
С молотка продадут квартиру Жанны Фриске
С молотка уйдет двухкомнатная квартира площадью около 90 квадратных метров в элитной новостройке в районе Красной Пресни.
Обновлено в 05:52
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации
Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Футбол
Глушаков опубликовал мем про «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.
Обновлено в 05:52
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского
Ранее глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан сообщил, что в команде украинского лидера не хотят привлекать Медведчука к переговорам с Россией, если они состоятся.
Обновлено в 07:00
Спорт
Тутберидзе впечатлила 17-летнего итальянского фигуриста
Обновлено в 06:35
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Общество
В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала
Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Авто
Honda показала два прототипа нового Civic Type R
Британское подразделение Honda представила два модифицированных прототипа модели Civic Type R. Автомобили представляют собой дорожную и раллийную версии легендарного «горячего» хэтчбэка.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»
Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Россия направит военных специалистов в Конго и Судан
Документ был подписан в Москве в четверг в присутствии президентов России и Конго.
Обновлено в 06:35
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на стадионе в Петровском парке
Изначально планировалось, что "Динамо" проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли на "Арену-Химки".
Обновлено в 06:20
Культура
«Москва Сити» объявила конкурс на роспись окон небоскреба
Бизнес-комплекс «Москва Сити» объявил конкурс на витражную роспись окон смотровой площадки Panorama360 в башне «Федерация».
Обновлено в 06:37
Общество
Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов
Поясняется, что банки используют коды, присылаемые в СМС, которые нельзя называть кому-либо, в том числе и сотруднику банка.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Экономика
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Спорт
Майк Тайсон вложил средства в киберспортивную организацию
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон инвестировал крупную сумму в киберспортивную организацию Fade 2 Karma.
Обновлено в 05:49
Политика
Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.
Обновлено в 05:40
Политика
Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23