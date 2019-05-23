В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30

Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по Транссибу

Экономика В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.

Авто Новый Opel Corsa получил электромотор Вскоре после официального старта продаж автомобиля бренд выпустит модель Corsa с приставкой «e» в названии, укомплектованую электрическим агрегатом, выдающим 136 л. с. и 260 Нм крутящего момента.

Экономика МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4% МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4% Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.

Шоу-бизнес С молотка продадут квартиру Жанны Фриске С молотка уйдет двухкомнатная квартира площадью около 90 квадратных метров в элитной новостройке в районе Красной Пресни.

Политика В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.

Шоу-бизнес Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.

Футбол Глушаков опубликовал мем про «Спартак» Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.

Политика Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского Ранее глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан сообщил, что в команде украинского лидера не хотят привлекать Медведчука к переговорам с Россией, если они состоятся.

Общество В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.

Авто Honda показала два прототипа нового Civic Type R Британское подразделение Honda представила два модифицированных прототипа модели Civic Type R. Автомобили представляют собой дорожную и раллийную версии легендарного «горячего» хэтчбэка.

Происшествия После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват» Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.

Армия и оружие Россия направит военных специалистов в Конго и Судан Документ был подписан в Москве в четверг в присутствии президентов России и Конго.

Футбол Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на стадионе в Петровском парке Изначально планировалось, что "Динамо" проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли на "Арену-Химки".

Культура «Москва Сити» объявила конкурс на роспись окон небоскреба Бизнес-комплекс «Москва Сити» объявил конкурс на витражную роспись окон смотровой площадки Panorama360 в башне «Федерация».

Общество Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов Поясняется, что банки используют коды, присылаемые в СМС, которые нельзя называть кому-либо, в том числе и сотруднику банка.

Происшествия Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.

Экономика Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.

Спорт Майк Тайсон вложил средства в киберспортивную организацию Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон инвестировал крупную сумму в киберспортивную организацию Fade 2 Karma.

Политика Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.

Политика Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.