Экономика

В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30

Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Японские товары пойдут в Европу через Сибирь

REGNUM05:28

Япония открыла транзит по Транссибу

Телеканал 360°02:24

Объем контейнерных перевозок из Японии по Транссибу только за 4 месяца вырос в 1,5 раза

ПРАЙМвчера в 22:58

Япония запустила первую доставку груза в Европу по Транссибу

Аргументы и Факты00:30

В РЖД рассчитывают в 2019 году открыть представительство в Японии

ТАССвчера в 23:33

Минтранс Японии признал перевозки по Транссибу быстрыми и безопасными

РИА Новости02:46

Дан старт перевозке грузов из Японии по Транссибу в Европу

News.ru22 мая в 17:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Шоу-бизнес

Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги

Обновлено в 07:56
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Италии автобуса освободили из-под стражи

Водитель туристического автобуса, который перевернулся в среду на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освобожден из-под стражи; суд запретил ему управлять подобным автотранспортным средством в течение года, сообщили в пятницу итальянские СМИ.
Обновлено в 06:49
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Авто

Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

Обновлено в 03:11
Происшествия

Метро оштрафует производителя поезда, застрявшего на серой линии

Обновлено вчера в 17:12
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Футбол

Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием

Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.
Обновлено в 06:07
Авто

Стала известна цветовая гамма Lada Granta Cross

Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).
Обновлено в 02:53
Политика

В Кремле отреагировали на отставку Мэй

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке.
Обновлено в 06:33
Общество

Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК

Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Экономика

Грефа переизбрали главой Сбербанка

На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Политика

Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Гаджеты

Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A

Цена на Redmi 7A пока не объявлена, она станет известна во время анонса флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, который состоится 28 мая.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Саратове в реабилитационном центре удерживали людей

В Саратове следователи пресекли деятельность центра, в котором принудительно удерживали людей.
Обновлено в 06:45
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов

Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено вчера в 08:43
Политика

Путин пожелал патриарху Кириллу побольше отдыхать

Президент РФ Владимир Путин пожелал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график и побольше отдыхать.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Бывший заместитель главного следователя Москвы Никандров вышел по УДО

Обновлено в 07:33
Экономика

РБК: Строительство автомагистрали «Меридиан» может подешеветь на 20%

Расходы на проект платной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу с Китаем, планируется сократить на 122 млрд руб. Об этом в пятницу изданию "РБК" рассказал инициатор проекта, бывший зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского

План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:12
Хоккей

Американская журналистка высмеяла игру сборной России

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Политика

Украинцы заплатят за роспуск Рады 400 миллионов долларов

Роспуск Верховной Рады обойдется украинским налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов.
Обновлено в 08:17
Политика

Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам

Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Культура

Актер Том Хэнкс остался без пива из-за отсутствия паспорта

Американский актер Том Хэнкс остался на кантри-фестивале Stagecoach без пива.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала, какие бы советы дала себе в молодости

Анна Седокова рассказала в личном микроблоге о накопленном жизненном опыте.
Обновлено в 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное