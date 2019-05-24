Экономика
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30
Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Шоу-бизнес
Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги
Обновлено в 07:56
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Водителя перевернувшегося в Италии автобуса освободили из-под стражи
Водитель туристического автобуса, который перевернулся в среду на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освобожден из-под стражи; суд запретил ему управлять подобным автотранспортным средством в течение года, сообщили в пятницу итальянские СМИ.
Обновлено в 06:49
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Обновлено в 03:11
Происшествия
Метро оштрафует производителя поезда, застрявшего на серой линии
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Футбол
Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием
Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.
Обновлено в 06:07
Авто
Стала известна цветовая гамма Lada Granta Cross
Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).
Обновлено в 02:53
Политика
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке.
Обновлено в 06:33
Общество
Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК
Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Экономика
Грефа переизбрали главой Сбербанка
На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Политика
Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Цена на Redmi 7A пока не объявлена, она станет известна во время анонса флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, который состоится 28 мая.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Саратове в реабилитационном центре удерживали людей
В Саратове следователи пресекли деятельность центра, в котором принудительно удерживали людей.
Обновлено в 06:45
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов
Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Путин пожелал патриарху Кириллу побольше отдыхать
Президент РФ Владимир Путин пожелал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график и побольше отдыхать.
Обновлено в 07:47
Экономика
РБК: Строительство автомагистрали «Меридиан» может подешеветь на 20%
Расходы на проект платной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу с Китаем, планируется сократить на 122 млрд руб. Об этом в пятницу изданию "РБК" рассказал инициатор проекта, бывший зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского
План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 07:04
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Политика
Украинцы заплатят за роспуск Рады 400 миллионов долларов
Роспуск Верховной Рады обойдется украинским налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов.
Обновлено в 08:17
Политика
Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам
Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Культура
Актер Том Хэнкс остался без пива из-за отсутствия паспорта
Американский актер Том Хэнкс остался на кантри-фестивале Stagecoach без пива.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Общество
В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров
Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала, какие бы советы дала себе в молодости
Анна Седокова рассказала в личном микроблоге о накопленном жизненном опыте.
Обновлено в 04:36