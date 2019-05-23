Экономика
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30
Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Обновлено в 02:23
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Хоккей
СМИ: «Слован» останется в Континентальной хоккейной лиге, клуб возглавит Ружичка
Словацкий клуб "Слован" продолжит выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 03:35
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Роскачество провело проверку 29 самых популярных торговых марок глазированных сырков, оценив их на вкус, цвет и запах, а также проверив на содержание загустителей, стабилизаторов, консервантов, антибиотиков и микроорганизмов.
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
В российской армии появилось новое звание
Обновлено в 03:12
Авто
Названы города-лидеры по угону автомобилей
Специалисты страховой компании «АльфаСтрахование» проанализировали обращения клиентов, застрахованных по КАСКО и назвали города России, где чаще всего угоняли автомобили в 2018 и 2017 годах.
Обновлено вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено вчера в 02:00
Культура
Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше
Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Пулкове женщина упала с трапа самолета
В петербургском аэропорту Пулково пожилая женщина упала с трапа самолета. Инцидент произошел рано утром 24 мая.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок
Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Происшествия
СКР закрыл дело о злоупотреблении в МВД на 1,4 млрд рублей
Ущерб от действий полицейского оценили в 1,4 млрд рублей. Нечаев был обвинен и арестован.
Обновлено вчера в 09:19
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Авто
Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором
На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.
Обновлено вчера в 01:54
Экономика
В России запретили уличные табло с курсами обмена валют
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Общество
В МИД предупредили россиян об акциях «жёлтых жилетов» во Франции
«Франция — 25 мая в Париже и других крупных городах планируются очередные акции движения «жёлтые жилеты», рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 03:46
Политика
Власти России и Белоруссии договорились об очистке «Дружбы» без Польши
Поставки качественной российской нефти до границы с Польшей планируется восстановить до середины июля Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и его белорусский коллега Игорь Ляшенко заключили договор об очистке трубопровода "Дружба" до границы с Польшей без участия польской стороны, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 15:44
Шоу-бизнес
У Кристины Асмус появилась еще одна дочка
Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Политика
Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука
Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16