В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30

Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по Транссибу

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