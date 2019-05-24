В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30

Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по Транссибу

Происшествия Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Происшествия В центре французского Лиона прогремел взрыв Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Происшествия «Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.

Футбол Капитан «Реала» Рамос задумался об уходе из клуба Если раньше ходили разговоры о том, что клуб наверняка покинут валлийский форвард Гарет Бэйл и другие игроки, которые не имели постоянной игровой практики, то теперь, стало известно Marca, об уходе из команды задумался капитан Серхио Рамос.

Футбол «Спартак» готов расстаться с Ташаевым Вариант с возвращением Ташаева в московское "Динамо" не исключается, однако дальнейшие шаги в этом направлении будут зависеть от главного тренера Дмитрия Хохлова.

Футбол Роналду показал свой новый автомобиль Нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль - McLaren Senna. Стоимость спорткара составляет 850 тысяч евро.

Политика Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Здоровье Ограничение допуска родственников в реанимацию опровергли в Госдуме Публикации СМИ о возможном ограничении допуска родственников в реанимацию из-за нового закона не соответствуют действительности.

Политика Стала известна дата возвращения Саакашвили на Украину Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая.

Авто Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».

Общество Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.

Общество Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских официально поженились Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.

Политика Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.

Экономика Россия выделит миллиарды рублей на цифровые технологии Порядка 220 млрд рублей предусмотрено выделить на реализацию дорожных карт по цифровым «сквозным» технологиям.

Политика Лидер голландской оппозиции допустил вину Украины в катастрофе MH17 Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.

Происшествия Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.

Экономика Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют Указание разработано в соответствии с принятыми ранее поправками в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые позволяют Банку России устанавливать требования к размещению информации о курсах иностранных валют.

Футбол ЦСКА интересуется нападающим «Осиека» 24-летний Марич провел в чемпионате Хорватии 35 матчей, забил 18 голов. Также на счету Марича и один гол в квалификации Лиги Европы.

Шоу-бизнес Принц Гарри оставил Меган Маркл с сыном ради Кубка по поло Герцог Сассекский оставил жену с ребенком и отправился в Рим, чтобы принять участие в благотворительных соревнованиях по поло Sentebale ISPS.

Армия и оружие Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия.