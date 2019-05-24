Политика

В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30

Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Японские товары пойдут в Европу через Сибирь

REGNUM05:28

Минтранс Японии признал перевозки по Транссибу быстрыми и безопасными

РИА Новости02:46

«РЖД Логистика» и FESCO займутся транзитом грузов из Японии в Европу

Finam.Ruвчера в 03:32

Объем контейнерных перевозок из Японии по Транссибу только за 4 месяца вырос в 1,5 раза

ПРАЙМвчера в 22:58

Транзитный сервис из Японии в Европу через Россию

SeaNewsвчера в 04:08

В Токио открылся организованный РЖД форум «Транссиб для Японии»

ТАССвчера в 21:46

Дан старт перевозке грузов из Японии по Транссибу в Европу

News.ru22 мая в 17:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Культура

Дочь Алсу не принимает участие в спецвыпуске «Голос. Дети»

Обновлено в 15:46
Происшествия

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В центре французского Лиона прогремел взрыв

Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».
Обновлено в 12:53
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Происшествия

«Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:47
Политика

Путин обеспокоен возможностью переутомления патриарха Кирилла

Обновлено в 09:31
Футбол

Капитан «Реала» Рамос задумался об уходе из клуба

Если раньше ходили разговоры о том, что клуб наверняка покинут валлийский форвард Гарет Бэйл и другие игроки, которые не имели постоянной игровой практики, то теперь, стало известно Marca, об уходе из команды задумался капитан Серхио Рамос.
Обновлено в 15:50
Футбол

«Спартак» готов расстаться с Ташаевым

Вариант с возвращением Ташаева в московское "Динамо" не исключается, однако дальнейшие шаги в этом направлении будут зависеть от главного тренера Дмитрия Хохлова.
Обновлено в 15:28
Общество

На Ямале отмечают День славянской письменности и культуры

Сегодня, 24 мая, празднуют День славянской письменности и культуры.
Обновлено в 01:10
Футбол

Роналду показал свой новый автомобиль

Нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль - McLaren Senna. Стоимость спорткара составляет 850 тысяч евро.
Обновлено в 15:44
Политика

Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера

Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Здоровье

Ограничение допуска родственников в реанимацию опровергли в Госдуме

Публикации СМИ о возможном ограничении допуска родственников в реанимацию из-за нового закона не соответствуют действительности.
Обновлено в 14:53
Политика

Стала известна дата возвращения Саакашвили на Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая.
Обновлено в 15:48
Кино

Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»

Обновлено в 15:19
Авто

Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon

Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Общество

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Общество

Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе

В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских официально поженились

Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Политика

Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу

Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Обновлено в 11:34
Экономика

Россия выделит миллиарды рублей на цифровые технологии

Порядка 220 млрд рублей предусмотрено выделить на реализацию дорожных карт по цифровым «сквозным» технологиям.
Обновлено в 14:25
Политика

Лидер голландской оппозиции допустил вину Украины в катастрофе MH17

Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Экономика

Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют

Указание разработано в соответствии с принятыми ранее поправками в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые позволяют Банку России устанавливать требования к размещению информации о курсах иностранных валют.
Обновлено в 04:01
Футбол

ЦСКА интересуется нападающим «Осиека»

24-летний Марич провел в чемпионате Хорватии 35 матчей, забил 18 голов. Также на счету Марича и один гол в квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Принц Гарри оставил Меган Маркл с сыном ради Кубка по поло

Герцог Сассекский оставил жену с ребенком и отправился в Рим, чтобы принять участие в благотворительных соревнованиях по поло Sentebale ISPS.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток

В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Туле неизвестный расстрелял полицейского

Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Транссибирская магистраль
Железная дорога через Евразию, соединяющая Москву с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами России. Длина магистрали 9288,2 км, это самая длинная железная дорога в мире. Высшая точка пути: Яблоновый перевал. В 2002 году завершена полная электрификация.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное