Политика
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30
Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Культура
Дочь Алсу не принимает участие в спецвыпуске «Голос. Дети»
Обновлено в 15:46
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В центре французского Лиона прогремел взрыв
Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».
Обновлено в 12:53
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Происшествия
«Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:47
Футбол
Капитан «Реала» Рамос задумался об уходе из клуба
Если раньше ходили разговоры о том, что клуб наверняка покинут валлийский форвард Гарет Бэйл и другие игроки, которые не имели постоянной игровой практики, то теперь, стало известно Marca, об уходе из команды задумался капитан Серхио Рамос.
Обновлено в 15:50
Футбол
«Спартак» готов расстаться с Ташаевым
Вариант с возвращением Ташаева в московское "Динамо" не исключается, однако дальнейшие шаги в этом направлении будут зависеть от главного тренера Дмитрия Хохлова.
Обновлено в 15:28
Общество
На Ямале отмечают День славянской письменности и культуры
Сегодня, 24 мая, празднуют День славянской письменности и культуры.
Обновлено в 01:10
Футбол
Роналду показал свой новый автомобиль
Нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль - McLaren Senna. Стоимость спорткара составляет 850 тысяч евро.
Обновлено в 15:44
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Ограничение допуска родственников в реанимацию опровергли в Госдуме
Публикации СМИ о возможном ограничении допуска родственников в реанимацию из-за нового закона не соответствуют действительности.
Обновлено в 14:53
Политика
Стала известна дата возвращения Саакашвили на Украину
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая.
Обновлено в 15:48
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Общество
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе
В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских официально поженились
Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Обновлено в 11:34
Экономика
Россия выделит миллиарды рублей на цифровые технологии
Порядка 220 млрд рублей предусмотрено выделить на реализацию дорожных карт по цифровым «сквозным» технологиям.
Обновлено в 14:25
Политика
Лидер голландской оппозиции допустил вину Украины в катастрофе MH17
Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Экономика
Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют
Указание разработано в соответствии с принятыми ранее поправками в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые позволяют Банку России устанавливать требования к размещению информации о курсах иностранных валют.
Обновлено в 04:01
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Осиека»
24-летний Марич провел в чемпионате Хорватии 35 матчей, забил 18 голов. Также на счету Марича и один гол в квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Принц Гарри оставил Меган Маркл с сыном ради Кубка по поло
Герцог Сассекский оставил жену с ребенком и отправился в Рим, чтобы принять участие в благотворительных соревнованиях по поло Sentebale ISPS.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток
В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12