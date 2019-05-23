Экономика
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30
Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Политика
Названы угрозы, при которых возможна изоляция Рунета
Отмечается, что в случае высокого уровня угрозы ответственным за управление российским сегментом интернета будет Роскомнадзор.
Обновлено в 04:05
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Общество
Директор школы уволилась после БДСМ-флешмоба выпускников
Директор школы № 74 Владивостока написала заявление об увольнении по собственному желанию после танцев выпускников в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком.
Обновлено в 04:50
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Авто
Hyundai Solaris стал самым распространенным автомобилем в Москве
Обновлено в 04:59
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Задержан подозреваемый в покушении на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:05
Космос
На Марсе зафиксировали уникальный феномен
Ученые Аризонского университета (США) обнаружили на Марсе процессы, аналогов которым нет на Земле.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Татьяна Навка в Каннах очаровала Антонио Бандераса
В Каннах прошла самая гламурная и ожидаемая вечеринка кинофестиваля - ежегодный благотворительный бал amfAR, который занимается сбором средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено вчера в 18:35
Хоккей
Россия выиграла у США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишат поддержку карт памяти microSD
Исключение Huawei из ассоциации SD Card Association делает невозможным выпуск устройств с поддержкой SD-карточек памяти, а в частности – microSD.
Обновлено в 03:36
Общество
Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух
Владелец же «китовой тюрьмы» отказался выпускать но волю заточенных отловленных животных, чему в Кремле очень удивились, сообщает Федерал Пресс со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 23:16
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Экс-губернатора Хакасии лишили еще и входного билета в Кремль
На встречу в Кремль с главой государства позвали экс-губернаторов - Бориса Дубровского (Челябинская область), Александра Бердникова (Алтай), Марину Ковтун (Мурманская область), Юрия Берга (Оренбургская область), Алексея Орлова (Калмыкия) и Амана Тулеева (Кузбасс).
Обновлено в 01:50
Общество
В школах Воркуты отменили занятия из-за метели
Обновлено в 04:20
Экономика
Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД
Замглавы МВД Аркадий Гостев задекларировал самый высокий доход среди сотрудников Министерства внутренних дел за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:10
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Неизвестный напал на полицейского в Тульской области
Полицейские ведут розыск неизвестного, напавшего на сотрудника полиции в Тульской области.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Обновлено в 03:11
Происшествия
Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44