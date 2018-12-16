Финансы

В Японии в следующем году примут рекордный государственный бюджет
RuNews24.ru
09:01

Следующий финансовый год в Японии стартует в апреле 2019 года. Новый государственный бюджет станет рекордным за всю историю страны – он составит порядка 891 миллиарда долларов.
RuNews24.ru09:01

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В Японии в следующем году примут рекордный государственный бюджет

RuNews24.ru09:01

Рекордного бюджета страны достигнет Япония в 2019

Версия.Инфовчера в 19:40

В Японии будет принят рекордный бюджет на следующий финансовый год

Московский Комсомолецвчера в 19:15

Бюджет Японии в 2019 году будет рекордным

ПРАЙМвчера в 02:40

Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным

REGNUM14 декабря в 23:47

Государственный бюджет Японии в следующем году будет рекордным

Политика Сегодня14 декабря в 21:05

СМИ: Япония в будущем году примет рекордный государственный бюджет

ТАСС14 декабря в 20:56
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Финансы

Зачем ЦБ возобновил покупку валюты, по версии Набиуллиной

При чём основанием для закупки валюты, высказано всё тоже бюджетное правило.
Обновлено в 06:20
Финансы

Минстрой прогнозирует подорожание ипотеки для россиян

К сожалению, Минстрой России никак не может повлиять на ситуацию, добавил Стасишин.
Обновлено 14 декабря в 10:23
Финансы

Рубль незначительно повышается к доллару и евро

В четверг, 13 декабря, рубль незначительно укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено 13 декабря в 02:25
Финансы

Сбербанк планирует получить $13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году

Сбербанк планирует получить $13-13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году.
Обновлено 14 декабря в 03:28
Финансы

Уолл-стрит слабо изменилась на фоне ухода инвесторов в защитные акции

Акции защитных секторов показали наиболее существенный рост в процентном выражении из 11 основных секторов S&P. Индекс сектора коммунальных услуг прибавил 0,9 процента, сектор недвижимости поднялся на 0,6 процента, а сектор производителей товаров массового потребления вырос на 0,7 процента.
Обновлено 14 декабря в 02:18
Финансы

Банк России в очередной раз подтвердил свой контроль над рынком

ЦБ РФ в очередной раз подтвердил свой контроль над рынком, просигнализировав инвесторам повышением ставки о том, что текущие как внешние (риски рыночной волатильности и санкционные риски), так и внутренние (проинфляционные) риски находятся под бдительной оценкой регулятора.
Обновлено 14 декабря в 06:53
Финансы

Спрос на бонды «Газпрома» в Японии превысил предложение

Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение в Японии более чем на 15 млрд иен.
Обновлено 14 декабря в 11:22
Финансы

В 2023 году «Крайинвестбанк» присоединится к своему санатору РНКБ

Крайинвестбанк в 2023 году присоединится к своему санатору - принадлежащему государству РНКБ, следует из сообщения ЦБ РФ.
Обновлено 14 декабря в 09:57
Финансы

Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг

Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено 14 декабря в 15:48
Финансы

Банки Удмуртии выдали кредиты на 206 млрд рублей

С января по октябрь банки Удмуртии выдали физическим и юридическим лицам кредиты на общую сумму около 206 млрд рублей, сообщает Коммерсант со ссылкой на Национальный банк УР.
Обновлено 13 декабря в 03:00
Финансы

Итоги заседания Банка России пока не побудили рубль к действиям

По итогам заседания Банка России ключевая ставка была повышена с 7,50% годовых до 7,75% годовых.
Обновлено 14 декабря в 10:00
Финансы

Эксперты стали ожидать меньшего числа подъемов ставки ФРС

Эксперты стали ожидать меньшего числа подъемов базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США в следующем году.
Обновлено 14 декабря в 05:15
Финансы

Отказ от доллара: что грозит бизнесу

Заметьте, речь идет только и исключительно о деятельности бизнеса – никто и словом не обмолвился о вероятных изменениях для граждан страны.
Обновлено 14 декабря в 04:29
Финансы

В Краснодаре принят городской бюджет на 2019 год

Доходная часть местного бюджета 2019 года составит 24,5 млрд рублей, из них собственные доходы — налоговые и неналоговые — 15,7 млрд рублей.
Обновлено 13 декабря в 08:44
Финансы

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Обновлено в 09:59
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