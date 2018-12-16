Финансы
В Японии в следующем году примут рекордный государственный бюджет
В Японии в следующем году примут рекордный государственный бюджетRuNews24.ru09:01
Следующий финансовый год в Японии стартует в апреле 2019 года. Новый государственный бюджет станет рекордным за всю историю страны – он составит порядка 891 миллиарда долларов.
RuNews24.ru09:01
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В Японии будет принят рекордный бюджет на следующий финансовый год
Московский Комсомолецвчера в 19:15
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Финансы
Зачем ЦБ возобновил покупку валюты, по версии Набиуллиной
При чём основанием для закупки валюты, высказано всё тоже бюджетное правило.
Обновлено в 06:20
Финансы
Минстрой прогнозирует подорожание ипотеки для россиян
К сожалению, Минстрой России никак не может повлиять на ситуацию, добавил Стасишин.
Обновлено 14 декабря в 10:23
Финансы
Рубль незначительно повышается к доллару и евро
В четверг, 13 декабря, рубль незначительно укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено 13 декабря в 02:25
Финансы
Сбербанк планирует получить $13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году
Сбербанк планирует получить $13-13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году.
Обновлено 14 декабря в 03:28
Финансы
Уолл-стрит слабо изменилась на фоне ухода инвесторов в защитные акции
Акции защитных секторов показали наиболее существенный рост в процентном выражении из 11 основных секторов S&P. Индекс сектора коммунальных услуг прибавил 0,9 процента, сектор недвижимости поднялся на 0,6 процента, а сектор производителей товаров массового потребления вырос на 0,7 процента.
Обновлено 14 декабря в 02:18
Финансы
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Обновлено 14 декабря в 06:53
Финансы
Спрос на бонды «Газпрома» в Японии превысил предложение
Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение в Японии более чем на 15 млрд иен.
Обновлено 14 декабря в 11:22
Финансы
В 2023 году «Крайинвестбанк» присоединится к своему санатору РНКБ
Крайинвестбанк в 2023 году присоединится к своему санатору - принадлежащему государству РНКБ, следует из сообщения ЦБ РФ.
Обновлено 14 декабря в 09:57
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Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг
Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено 14 декабря в 15:48
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Банки Удмуртии выдали кредиты на 206 млрд рублей
С января по октябрь банки Удмуртии выдали физическим и юридическим лицам кредиты на общую сумму около 206 млрд рублей, сообщает Коммерсант со ссылкой на Национальный банк УР.
Обновлено 13 декабря в 03:00
Финансы
Итоги заседания Банка России пока не побудили рубль к действиям
По итогам заседания Банка России ключевая ставка была повышена с 7,50% годовых до 7,75% годовых.
Обновлено 14 декабря в 10:00
Финансы
Эксперты стали ожидать меньшего числа подъемов ставки ФРС
Эксперты стали ожидать меньшего числа подъемов базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США в следующем году.
Обновлено 14 декабря в 05:15
Финансы
Отказ от доллара: что грозит бизнесу
Заметьте, речь идет только и исключительно о деятельности бизнеса – никто и словом не обмолвился о вероятных изменениях для граждан страны.
Обновлено 14 декабря в 04:29
Финансы
В Краснодаре принят городской бюджет на 2019 год
Доходная часть местного бюджета 2019 года составит 24,5 млрд рублей, из них собственные доходы — налоговые и неналоговые — 15,7 млрд рублей.
Обновлено 13 декабря в 08:44
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