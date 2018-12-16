Следующий финансовый год в Японии стартует в апреле 2019 года. Новый государственный бюджет станет рекордным за всю историю страны – он составит порядка 891 миллиарда долларов.

В Японии в следующем году примут рекордный государственный бюджет

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