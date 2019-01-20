Политика

В Японии узнали условия подписания мирного договора с РоссиейРИА Новости 16:52

Мирный договор между Россией и Японией может быть подписан при условии, если Москва предоставит Токио гарантии на получение Шикотана и необитаемого архипелага Хабомаи, передает Kyodo со ссылкой на источники.
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Абэ согласился на часть Курил

Газета.Ru13:39

Япония готова подписать мирный договор с Россией, если ей передадут острова Шикотан и Хабомаи

Эхо Москвы17:03

Япония согласилась на остров Шикотан и группу островов Хабомаи

Московский Комсомолец15:26

В Японии узнали условия подписания мирного договора с Россией

РИА Новости16:52

Япония согласилась на часть Курильских островов

Вести.Ru13:10

СМИ: Абэ готов на мирный договор с РФ при гарантии передачи Шикотана и островов Хабомаи

ТАСС12:44

СМИ назвали условие, при котором Абэ пойдет на мирный договор с Россией

БИЗНЕС Online13:21
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Армия и оружие

Нетаньяху прокомментировал удар ВВС Израиля по объектам в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удар Военно-воздушных сил (ВВС) страны по объектам на территории Сирии.
Обновлено в 10:43
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Правительство Германии обозначило позицию по «Северному потоку — 2»

У правительства Германии нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока — 2", заявил глава Минэкономики страны Петер Альтмайер газете Handelsblatt.
Обновлено в 13:46
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Десять полицейских пострадали во время столкновений в Афинах

Обновлено в 11:54
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Гройсман рассказал о четырех шагах Украины к энергонезависимости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны.
Обновлено в 14:30
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В России могут ввести наказание за неверное указание Крыма на картах

В России могут ввести наказание за неверное обозначение на картах территории страны, в том числе Крыма.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

В ДНР заявили о пленении украинского силовика

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
Обновлено в 06:14
Политика

Порошенко пообещал восстановить Донецкий аэропорт

Обновлено в 14:36
Политика

Помпео призвал Иран освободить задержанных американцев

Госсекретарь США Майк Помпео вновь призвал Иран освободить задержанных американцев.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие

Пушков резко отреагировал на заход эсминца США в Черное море

Обновлено в 02:36
Политика

Трамп пошутил об отсутствии глобального потепления

Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Эксперт оценил шансы США отразить ядерный удар России

В случае крупномасштабного конфликта США окажутся неспособны отразить массированный ядерный со стороны России.
Обновлено в 17:44
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Ливан предложил создать банк для восстановления стран ЛАГ

Президент Ливана Мишель Аун выступил с инициативой создания стратегии по восстановлению арабских стран, призвав создать для этой цели банк и выработать рабочие механизмы.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Танки Т-34 из Лаоса прибыли в подмосковный Наро-Фоминск

Эшелон с 30 танками Т-34, которые передал России Лаос, прибыл в подмосковный Наро-Фоминск.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

США передали сирийским курдам современное оружие, пишут СМИ

Американские противники вывода войск США из Сирии передали силам самообороны сирийских курдов (YPG) современное оружие, пишет издание Yeni Akit со ссылкой на местные источники.
Обновлено вчера в 19:39
Политика

Вилкула выдвинули кандидатом в президенты Украины

Кандидатом в президенты Украины партия "Оппозиционный блок — Партия мира и развития" выдвинула депутата Верховной рады Александра Вилкула.
Обновлено в 10:52
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Хабомаи
Архипелаг
Японское название группы островов на северо-западе Тихого океана, вместе с островом Шикотан в советской и российской картографии включаемой в состав Малой Курильской гряды. К группе Хабомаи относят острова Полонского, Осколки, Зелёный, Дёмина, Юрий, Анучина, Танфильева и ряд мелких. Отделены Советским проливом от острова Хоккайдо. Площадь около 100 км².
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Синдзо Абэ
Японский политик
Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
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