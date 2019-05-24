Политика
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30
Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Авто
Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем»
Обновлено в 10:00
Происшествия
Во французском Лионе произошёл взрыв
На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
Обновлено в 13:39
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено в 02:11
Кино
Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли
Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.
Обновлено в 12:23
Культура
Дочь Алсу не принимает участие в спецвыпуске «Голос. Дети»
По решению телеканала результаты финала были аннулированы. Было решено сделать специальный выпуск программы.
Обновлено в 15:46
Наука
«Алюминий — это новая сталь»: ученые нашли способ сделать металл прочнее
Команда ученых из научной школы «Фазовые превращения и разработка сплавов на основе цветных металлов» НИТУ «МИСиС» создала новый прочный композит алюминий-никель-лантан для авиа- и автомобилестроения.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев встретился с тремя бабушками, посвятившими ему песню
По сюжету, женщины находятся у себя дома и поют песню, посвященную Гогену.
Обновлено в 07:18
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17
Общество
В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки книг
В Госдуму внесли законопроект, который снимет возрастные ограничения с произведений искусства и классической литературы, а также советских фильмов.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Футбол
Роналду показал свой новый автомобиль
Нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль - McLaren Senna. Стоимость спорткара составляет 850 тысяч евро.
Обновлено в 15:44
Общество
Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе
В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Политика
Стала известна дата возвращения Саакашвили на Украину
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая.
Обновлено в 15:48
Общество
Госдума приняла новые правила техосмотра
Нижняя палата парламента одобрила правительственный законопроект о новых правилах техосмотра в третьем чтении.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Экономика
Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток
В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия.
Обновлено в 12:54
Футбол
«Спартак» готов расстаться с Ташаевым
Вариант с возвращением Ташаева в московское "Динамо" не исключается, однако дальнейшие шаги в этом направлении будут зависеть от главного тренера Дмитрия Хохлова.
Обновлено в 15:28
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Обновлено в 07:24
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Полет МиГ-31 в ближнем космосе показали на видео
Полет МиГ-31 в ближнем космосе, совершенный на высоте 21,5 км, показали на видео.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в участии в ОПС дагестанского депутата
Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал на два месяца депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова по делу о создании преступного сообщества (ОПС), которое занималось махинациями с землей, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
В российской армии появились главные сержанты
В Вооруженных силах России появилась новая должность — главный сержант, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Обновлено в 07:40
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Спорт
Генменеджер Virtus.pro выразил готовность выступить на EPICENTER Major с заменой
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что мнение Алексея Solo Березина не является официальной позицией организации.
Обновлено в 10:27