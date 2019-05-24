Политика

В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по ТранссибуТАСС вчера в 06:30

Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Японские товары пойдут в Европу через Сибирь

REGNUM05:28

Минтранс Японии признал перевозки по Транссибу быстрыми и безопасными

РИА Новости02:46

В Токио открылся организованный РЖД форум «Транссиб для Японии»

ТАССвчера в 21:46

Объем контейнерных перевозок из Японии по Транссибу только за 4 месяца вырос в 1,5 раза

ПРАЙМвчера в 22:58

Транзитный сервис из Японии в Европу через Россию

SeaNewsвчера в 04:08

«РЖД Логистика» и FESCO займутся транзитом грузов из Японии в Европу

Finam.Ruвчера в 03:32

Дан старт перевозке грузов из Японии по Транссибу в Европу

News.ru22 мая в 17:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Авто

Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем»

Обновлено в 10:00
Происшествия

Во французском Лионе произошёл взрыв

На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
Обновлено в 13:39
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл

Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено в 02:11
Кино

Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли

Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.
Обновлено в 12:23
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Обновлено в 11:48
Культура

Дочь Алсу не принимает участие в спецвыпуске «Голос. Дети»

По решению телеканала результаты финала были аннулированы. Было решено сделать специальный выпуск программы.
Обновлено в 15:46
Наука

«Алюминий — это новая сталь»: ученые нашли способ сделать металл прочнее

Команда ученых из научной школы «Фазовые превращения и разработка сплавов на основе цветных металлов» НИТУ «МИСиС» создала новый прочный композит алюминий-никель-лантан для авиа- и автомобилестроения.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев встретился с тремя бабушками, посвятившими ему песню

По сюжету, женщины находятся у себя дома и поют песню, посвященную Гогену.
Обновлено в 07:18
Политика

Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

Обновлено в 11:17
Общество

В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки книг

В Госдуму внесли законопроект, который снимет возрастные ограничения с произведений искусства и классической литературы, а также советских фильмов.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено в 09:08
Футбол

Роналду показал свой новый автомобиль

Нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль - McLaren Senna. Стоимость спорткара составляет 850 тысяч евро.
Обновлено в 15:44
Общество

Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе

В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Политика

Стала известна дата возвращения Саакашвили на Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая.
Обновлено в 15:48
Общество

Госдума приняла новые правила техосмотра

Нижняя палата парламента одобрила правительственный законопроект о новых правилах техосмотра в третьем чтении.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Экономика

Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей

Обновлено в 13:23
Армия и оружие

Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток

В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия.
Обновлено в 12:54
Футбол

«Спартак» готов расстаться с Ташаевым

Вариант с возвращением Ташаева в московское "Динамо" не исключается, однако дальнейшие шаги в этом направлении будут зависеть от главного тренера Дмитрия Хохлова.
Обновлено в 15:28
Гаджеты

Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A

Обновлено в 07:24
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Кино

Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»

Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Полет МиГ-31 в ближнем космосе показали на видео

Полет МиГ-31 в ближнем космосе, совершенный на высоте 21,5 км, показали на видео.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в участии в ОПС дагестанского депутата

Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал на два месяца депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова по делу о создании преступного сообщества (ОПС), которое занималось махинациями с землей, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

В российской армии появились главные сержанты

В Вооруженных силах России появилась новая должность — главный сержант, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Обновлено в 07:40
Политика

Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Спорт

Генменеджер Virtus.pro выразил готовность выступить на EPICENTER Major с заменой

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что мнение Алексея Solo Березина не является официальной позицией организации.
Обновлено в 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Транссибирская магистраль
Железная дорога через Евразию, соединяющая Москву с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами России. Длина магистрали 9288,2 км, это самая длинная железная дорога в мире. Высшая точка пути: Яблоновый перевал. В 2002 году завершена полная электрификация.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное