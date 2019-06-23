Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru вчера в 12:28
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
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с чего всё началось
Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo.News.ruвчера в 07:34
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Переговоры о совместных проектах России и Японии на южных Курилах столкнулись с трудностями
Эхо Москвывчера в 20:03
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:31, Вашингтон
Экономика
ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата
Даже в среднем (нейтральном) варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года (прогноз ООН дается на 1 июля соответствующего года) на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20
В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил четырехкилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до четырех тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).
Обновлено в 01:14
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у западных островов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить её папу
Девочка попросила Владимира Зеленского освободить её отца, который был задержан на Украине: Степана Р. там подозревают в участии в крымском народном ополчении.
Обновлено 22 июня в 21:02
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Обновлено вчера в 05:06
Происшествия
В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Самолет экстренно сел в Ванкувере из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada совершил вынужденную посадку в аэропорту Ванкувера.
Обновлено в 01:26
Кино
Кевин Костнер раскрыл тайну постера фильма «Телохранитель»
Американский актер Кевин Костнер в разговоре с Entertainment Weekly рассказал, что на знаменитом рекламном плакате к фильму «Телохранитель» запечатлена вовсе не Уитни Хьюстон, а ее дублерша.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Политика
Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций
Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери
«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Мэр Челябинска подал заявление об отставке
Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 01:21
Кино
Создатель «Чернобыля» прокомментировал предположения о втором сезоне
Сценарист "Чернобыля" Крейг Мазин, как передает Metro, оптимизм по второму сезону "Чернобыля" на корню пресекает: "Нет".
Обновлено вчера в 10:45
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 03:23
Армия и оружие
Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 00:44
Происшествия
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека
Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Общество
Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам
В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено вчера в 07:05
Кино
Кристиан Бэйл снимется в новом фильме режиссёра «Недругов»
Кристиан Бэйл может воссоединиться с режиссером и сценаристом Скоттом Купером в рамках проекта предстоящего фильма «Вальгалла».
Обновлено вчера в 14:16
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Футбол
Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле
Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:39
Общество
THR: в США умерла писательница Джудит Кранц
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в Грузию
Российские туристы любят Грузию и должны продолжать приезжать в страну, а политикам и руководителям следует решать проблемы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня в интервью телеканалу Euronews.
Обновлено 22 июня в 21:22
Общество
На неделе в Прикамье ожидаются похолодание и дожди
На севере Прикамья температура понизится до +20°. На юге будет до +25°, сохранится вероятность ливневых дождей и гроз.
Обновлено вчера в 19:13