В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru вчера в 12:28

с чего всё началось

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

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