В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru 12:28

с чего всё началось

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Общество Тарифам ЖКХ предсказали «эталонную» революцию: «доить» население не перестанут С 1 июля тарифы ЖКХ повысят в плановом порядке — в среднем на 2,4%. Это уже второе их повышение за год, первое было в январе — на 1,7%. Но главное — и революционное! — изменение тарифов ЖКХ впереди: уже до конца июля 2019 года российские регионы могут перейти на эталонный принцип формирования тарифов в ЖКХ.

Происшествия В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1» Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, одержал победу на Гран-при Франции, восьмом этапе чемпионата «Формула–1».

Политика Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кино «История игрушек — 4» лидирует в российском кинопрокате Американский мультфильм «История игрушек — 4» возглавил прокат в РФ со сборами более 156 млн рублей.

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Происшествия Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.

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Общество Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.

Общество СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Общество Сильные дожди ожидаются в Чите на этой неделе Гидрометцентр предупредил читинцев о сильных дождях, которые могут пройти в городе на наступившей неделе.

Общество Роспотребнадзор посоветовал, как правильно выбрать алкоголь На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации по выбору безопасного и качественного алкоголя.

Политика Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против» Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.

Политика В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.

Космос Запуск «Протон-М» перенесли на сутки В Роскосмосе заявили, что запуск ракеты-носителя "Протон-М" на борту которого находится российский космический телескопом Спектр-РГ, отложен на сутки.

Общество Гепатит А нашли в охинском водопроводе Вирус гепатита А нашли в охинском спортивно-оздоровительном комплексе Дельфин .

Происшествия Верховный суд отклонил жалобы крымского чекиста на свое руководство В дальнейшем руководство УФСБ по Крыму и Севастополю установило, что показатели служебной деятельности майора Логутева были низкими (за полгода работы он подготовил 102 документа, и только восемь из них представляли оперативную значимость), а также наложило на него дисциплинарные взыскания, которые и стали причиной досрочного расторжения с ним контракта.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

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Политика Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.

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Культура «Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители Меньше месяца оставалось до конца 19-го сезона «Битвы экстрасенсов», а любители эзотерики уже могли радоваться, что им не придется долго томиться в ожидании нового мистического шоу.

Шоу-бизнес Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.