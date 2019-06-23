Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru 12:28
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
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с чего всё началось
Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo.News.ru07:34
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Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено в 17:52
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Общество
Тарифам ЖКХ предсказали «эталонную» революцию: «доить» население не перестанут
С 1 июля тарифы ЖКХ повысят в плановом порядке — в среднем на 2,4%. Это уже второе их повышение за год, первое было в январе — на 1,7%. Но главное — и революционное! — изменение тарифов ЖКХ впереди: уже до конца июля 2019 года российские регионы могут перейти на эталонный принцип формирования тарифов в ЖКХ.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека
Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.
Обновлено в 21:52
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, одержал победу на Гран-при Франции, восьмом этапе чемпионата «Формула–1».
Обновлено в 11:08
Политика
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 12:51
Кино
«История игрушек — 4» лидирует в российском кинопрокате
Американский мультфильм «История игрушек — 4» возглавил прокат в РФ со сборами более 156 млн рублей.
Обновлено в 19:47
Общество
Умный пес самостоятельно решил зайти в аптеку, чтобы вылечить лапу: видео
В столице Турции на камеру видеонаблюдения попал необычный случай: проходящая по улице собака самостоятельно решила зайти в аптеку, чтобы подлечить лапу.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Общество
Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам
В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено в 07:05
Общество
СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Общество
Сильные дожди ожидаются в Чите на этой неделе
Гидрометцентр предупредил читинцев о сильных дождях, которые могут пройти в городе на наступившей неделе.
Обновлено в 21:55
Общество
Роспотребнадзор посоветовал, как правильно выбрать алкоголь
На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации по выбору безопасного и качественного алкоголя.
Обновлено в 08:24
Политика
Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»
Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.
Обновлено в 20:28
Политика
В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.
Обновлено в 20:13
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото
Обновлено в 05:06
Космос
Запуск «Протон-М» перенесли на сутки
В Роскосмосе заявили, что запуск ракеты-носителя "Протон-М" на борту которого находится российский космический телескопом Спектр-РГ, отложен на сутки.
Обновлено 21 июня в 01:46
Общество
Гепатит А нашли в охинском водопроводе
Вирус гепатита А нашли в охинском спортивно-оздоровительном комплексе Дельфин .
Обновлено в 21:23
Происшествия
Верховный суд отклонил жалобы крымского чекиста на свое руководство
В дальнейшем руководство УФСБ по Крыму и Севастополю установило, что показатели служебной деятельности майора Логутева были низкими (за полгода работы он подготовил 102 документа, и только восемь из них представляли оперативную значимость), а также наложило на него дисциплинарные взыскания, которые и стали причиной досрочного расторжения с ним контракта.
Обновлено в 18:42
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года превысило 1500 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 19:58
Общество
Названы самые свободные от наркотиков регионы России
Самыми свободными от наркотиков регионами оказались Нененцкий автономный округ(НАО), Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 17:31
Происшествия
В Индии из-за обрушения шатра погибли 14 человек
Обновлено в 08:48
Политика
Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию
Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.
Обновлено в 21:00
Общество
Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге
В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 21:18
Культура
«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
Меньше месяца оставалось до конца 19-го сезона «Битвы экстрасенсов», а любители эзотерики уже могли радоваться, что им не придется долго томиться в ожидании нового мистического шоу.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Наука
Ферромагнетизм соединили со сверхпроводимостью
Ферромагнетизм и сверхпроводимость являются в некотором роде антагонистами и, на первый взгляд, не должны сосуществовать в одном кристалле.
Обновлено вчера в 09:43