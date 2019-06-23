В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru 12:28

с чего всё началось

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Недвижимость Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.

Происшествия В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.

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Общество В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами.

Происшествия Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.

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Армия и оружие У берегов Крыма заметили два военных самолета США Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Музыка Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.

Гаджеты Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.

Наука Найдены артефакты саламинского сражения в Греции Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.

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Футбол В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.

Политика Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.

Политика Грузия начала искать замену российским туристам Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.