Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru 12:28

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
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с чего всё началось
Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo
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News.ru07:34

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Российско-японское соглашение по Курилам не увенчалось успехом

ФедералПресс09:06

Япония, по некоторым данным, пока не готова заключать с Россией соглашение по совместной деятельности на Курилах

Эхо Москвы12:04

Япония и РФ не заключат соглашение по проектам на Курилах на G20

News.ru07:34

СМИ: Россия и Япония не смогут договориться по Курилам

Говорит Москва10:27

Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам

Lenta.ru08:01

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Газета.Ru12:28

СМИ: Япония и Россия не смогут достичь соглашения по проектам на Курилах на G20

ТАСС06:48
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой

Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика

Жена Саакашвили пришла поддержать протестующих в Тбилиси

Обновлено в 15:59
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Общество

В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция

В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины

Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено в 15:47
Происшествия

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Обновлено в 15:11
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Встречи с Зеленским нет в графике Путина на G20, сообщили в Кремле

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается поехать на этот саммит, где планировал провести встречи с главами иностранных государств, в том числе и с Путиным.
Обновлено в 16:10
Происшествия

Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию

Обновлено вчера в 10:09
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Обновлено в 12:01
Происшествия

На Урале драка завершилась смертью и беспорядками

В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Политика

Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.
Обновлено в 14:43
Автоспорт

Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции

Обновлено в 14:13
Политика

Киев надеется, что Трамп «правильно» поговорит с Путиным об Украине

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев надеется на "правильную" постановку украинского вопроса на встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 15:56
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Гаджеты

Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше

Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
Обновлено в 12:00
Наука

Найдены артефакты саламинского сражения в Греции

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено 21 июня в 06:05
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Футбол

Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Происшествия

В Краснодаре на видео молния ударила в дом

Жительница Краснодара случайно засняла, как молния ударила в многоквартирный дом во время утренней грозы.
Обновлено в 14:30
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов

Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено в 12:19
Политика

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено в 13:52
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Энергетика

Новый немецкий нефтяной гигант нацелен на работу с Россией

Фото: Twitter – Г-н Мерен, вы возглавили Wintershall Dea, образовавшуюся в результате слияния двух немецких компаний.
Обновлено вчера в 05:53
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