Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru 12:28
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
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с чего всё началось
Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo.News.ru07:34
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика
Жена Саакашвили пришла поддержать протестующих в Тбилиси
Обновлено в 15:59
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Общество
В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция
В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины
Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено в 15:47
Происшествия
У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских
Обновлено в 15:11
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Встречи с Зеленским нет в графике Путина на G20, сообщили в Кремле
Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается поехать на этот саммит, где планировал провести встречи с главами иностранных государств, в том числе и с Путиным.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине
В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Политика
Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.
Обновлено в 14:43
Политика
Киев надеется, что Трамп «правильно» поговорит с Путиным об Украине
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев надеется на "правильную" постановку украинского вопроса на встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 15:56
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Гаджеты
Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше
Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
Обновлено в 12:00
Наука
Найдены артефакты саламинского сражения в Греции
Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено 21 июня в 06:05
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Футбол
Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле
Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Происшествия
В Краснодаре на видео молния ударила в дом
Жительница Краснодара случайно засняла, как молния ударила в многоквартирный дом во время утренней грозы.
Обновлено в 14:30
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено в 12:19
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено в 13:52
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Энергетика
Новый немецкий нефтяной гигант нацелен на работу с Россией
Фото: Twitter – Г-н Мерен, вы возглавили Wintershall Dea, образовавшуюся в результате слияния двух немецких компаний.
Обновлено вчера в 05:53