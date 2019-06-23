В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru 12:28

с чего всё началось

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Политика Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.

Происшествия Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.

Общество Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Политика Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.

Шоу-бизнес Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.

Спорт Российские гимнастки завоевали четыре золотых медали Европейских игр Сборная России по художественной гимнастике завершила выступление на Европейских играх в Минске, завоевав семь медалей, из которых четыре – высшего достоинства.

Происшествия Шесть человек задержаны после митинга на проспекте Сахарова в Москве Участники акции выступали против политических репрессий, произвола полиции, а также за смягчение наркотической статьи и поимки заказчиков дела против журналиста Ивана Голунова.

Политика Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2» Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.

Космос Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.

Политика Грузия начала искать замену российским туристам Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Гаджеты В серию Huawei Nova вошла еще и портативная колонка за $19 Заявлено, что встроенного аккумулятора в Nova Mini Bluetooth Speaker хватит на 4 часа музыки или на 3 часа в режиме работы громкой связи.

Экономика Россияне стали чаще жаловаться на микрокредитные компании Число претензий граждан к микрофинансовым и микрокредитным компаниям за пять месяцев этого года увеличилось в 1,7 раза (912 исков против 523 в 2018-м).

Политика Грузинский патриарх призвал к осторожности после событий в Тбилиси Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй заявил, что в свете последних событий в Тбилиси гражданам и политикам следует быть осторожными и не допускать ошибок.

Шоу-бизнес Старшая дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца: новая жизнь Инги 28-летняя дочь известного российского певца и композитора Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.

Политика Трамп высказался о новой ядерной сделке с Ираном Американский лидер Дональд Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.