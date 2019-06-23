Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru 12:28
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
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с чего всё началось
Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo.News.ru07:34
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Политика
Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Политика
Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке
О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.
Обновлено в 14:31
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Происшествия
Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей
Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
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Российские гимнастки завоевали четыре золотых медали Европейских игр
Сборная России по художественной гимнастике завершила выступление на Европейских играх в Минске, завоевав семь медалей, из которых четыре – высшего достоинства.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Шесть человек задержаны после митинга на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции выступали против политических репрессий, произвола полиции, а также за смягчение наркотической статьи и поимки заказчиков дела против журналиста Ивана Голунова.
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Политика
Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2»
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Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман поразила своим фото топлесс
Актриса озадачила поклонников неожиданным снимком. Фанаты 52-летней Николь Кидман в шоке.
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Космос
Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео
На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Гаджеты
В серию Huawei Nova вошла еще и портативная колонка за $19
Заявлено, что встроенного аккумулятора в Nova Mini Bluetooth Speaker хватит на 4 часа музыки или на 3 часа в режиме работы громкой связи.
Обновлено в 09:10
Экономика
Россияне стали чаще жаловаться на микрокредитные компании
Число претензий граждан к микрофинансовым и микрокредитным компаниям за пять месяцев этого года увеличилось в 1,7 раза (912 исков против 523 в 2018-м).
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Футбол
Джикия получил «Золотого гладиатора» от болельщиков «Спартака»
Обновлено в 14:01
Происшествия
В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Политика
Грузинский патриарх призвал к осторожности после событий в Тбилиси
Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй заявил, что в свете последних событий в Тбилиси гражданам и политикам следует быть осторожными и не допускать ошибок.
Обновлено в 06:41
Политика
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера
В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Старшая дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца: новая жизнь Инги
28-летняя дочь известного российского певца и композитора Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
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Политика
Трамп высказался о новой ядерной сделке с Ираном
Американский лидер Дональд Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22