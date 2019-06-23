Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru 12:28

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
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Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo
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News.ru07:34

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СМИ: Россия и Япония не смогут договориться по Курилам

Говорит Москва10:27

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ФедералПресс09:06

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Япония и РФ не заключат соглашение по проектам на Курилах на G20

News.ru07:34

СМИ: Япония и Россия не смогут достичь соглашения по проектам на Курилах на G20

ТАСС06:48
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Сборная России по художественной гимнастике завершила выступление на Европейских играх в Минске, завоевав семь медалей, из которых четыре – высшего достоинства.
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