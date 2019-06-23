В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru вчера в 12:28

с чего всё началось

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Шоу-бизнес Собянин спас Наталью Фатееву от голодной смерти В конце нынешнего года легендарной актрисе Наталье Фатеевой, звезде фильмов «Три плюс два» и «Джентльмены удачи», исполнится 85.

Происшествия ОМОН направлен в населенный пункт Нижние Серги под Екатеринбургом Меры безопасности усилены для предотвращения беспорядков на межнациональной почве, сообщает "Уралинформбюро".

Энергетика Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+ на прежних условиях Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти было бы целесообразно продлить на прежних условиях.

Происшествия Житель Забайкалья убил пятилетнего пасынка за отказ учиться читать В Забайкалье будут судить жителя города Балей, который помимо нескольких краж и истязания своей сожительницы, убил своего пасынка.

Политика Женщину из рассказа Путина о стыдном случае начали искать Во время прямой линии 20 июня Путин, отвечая на вопрос о стыдном поступке, рассказал о случае с потерянной запиской.

Кино Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов Наиболее известным образом Харитонова стал его экранный дебют - главная роль в экранизации "Овода" Этель Войнич, снятой Николаем Мащенко (1980).

Экономика Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.

Происшествия В Керченском проливе сел на мель российский теплоход Теплоход «Сиберин-1» с грузом угля сел на мель при выходе из порта Кавказ в Керченском проливе, сообщил РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Общество Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем "Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию РФ", - отмечается в сообщении.

Происшествия В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев.

Политика Лавров: Запад закрывает глаза на русофобию в Грузии «Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю»,— убежден министр (цитата по ТАСС).

Политика Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.

Армия и оружие Иран заявил о готовности снова сбивать беспилотники США Командующий военно-морскими силами Ирана адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США знают о способности Тегерана жестко пресечь нарушение своего воздушного пространства.

Армия и оружие В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности В Центральном военном округе (ЦВО) по решению президента России Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности, заявил 24 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Гаджеты OPPO не выпустит смартфон с подэкранной камерой в 2019 году Компания Xiaomi, как и OPPO, не планирует выпуск смартфонов, оснащенных подэкранной камерой, до конца 2019 года.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.

Общество В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Космос Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА НАСА объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы, которые в результате приведут к отсутствию на МКС астронавта США, необходимого для поддержания работоспособности американского сегмента станции.

Происшествия Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности Самолет авиакомпании Utair, вылетевший накануне вечером из Анапы в Уфу, ночью приземлился в Самаре в связи с технической неисправностью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта столицы Башкирии.

Политика Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии Молдавии Олигарх Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии (ДПМ).

Политика МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20 У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.