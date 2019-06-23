Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru вчера в 12:28

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
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Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo
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News.ruвчера в 07:34

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СМИ: Россия и Япония не смогут договориться по Курилам

Говорит Москвавчера в 10:27

Российско-японское соглашение по Курилам не увенчалось успехом

ФедералПрессвчера в 09:06

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Газета.Ruвчера в 12:28

Переговоры о совместных проектах России и Японии на южных Курилах столкнулись с трудностями

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Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам

Lenta.ruвчера в 08:01

Япония и РФ не заключат соглашение по проектам на Курилах на G20

News.ruвчера в 07:34

СМИ: Япония и Россия не смогут достичь соглашения по проектам на Курилах на G20

ТАССвчера в 06:48
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Известный омский рэпер Порока Ронин скончался в Петербурге

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Собянин спас Наталью Фатееву от голодной смерти

В конце нынешнего года легендарной актрисе Наталье Фатеевой, звезде фильмов «Три плюс два» и «Джентльмены удачи», исполнится 85.
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Меры безопасности усилены для предотвращения беспорядков на межнациональной почве, сообщает "Уралинформбюро".
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Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+ на прежних условиях

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти было бы целесообразно продлить на прежних условиях.
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В Забайкалье будут судить жителя города Балей, который помимо нескольких краж и истязания своей сожительницы, убил своего пасынка.
Обновлено в 03:51
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Женщину из рассказа Путина о стыдном случае начали искать

Во время прямой линии 20 июня Путин, отвечая на вопрос о стыдном поступке, рассказал о случае с потерянной запиской.
Обновлено в 04:11
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Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Наиболее известным образом Харитонова стал его экранный дебют - главная роль в экранизации "Овода" Этель Войнич, снятой Николаем Мащенко (1980).
Обновлено вчера в 17:24
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Керченском проливе сел на мель российский теплоход

Теплоход «Сиберин-1» с грузом угля сел на мель при выходе из порта Кавказ в Керченском проливе, сообщил РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
Обновлено в 03:53
Общество

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

"Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию РФ", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части

В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев.
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Политика

Лавров: Запад закрывает глаза на русофобию в Грузии

«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю»,— убежден министр (цитата по ТАСС).
Обновлено в 04:21
Политика

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие

Иран заявил о готовности снова сбивать беспилотники США

Командующий военно-морскими силами Ирана адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США знают о способности Тегерана жестко пресечь нарушение своего воздушного пространства.
Обновлено в 03:14
Авто

Yamaha выкатила электрический EC-05

Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Армия и оружие

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

В Центральном военном округе (ЦВО) по решению президента России Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности, заявил 24 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:10
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OPPO не выпустит смартфон с подэкранной камерой в 2019 году

Компания Xiaomi, как и OPPO, не планирует выпуск смартфонов, оснащенных подэкранной камерой, до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 10:07
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
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Общество

В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн

В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Космос

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

НАСА объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы, которые в результате приведут к отсутствию на МКС астронавта США, необходимого для поддержания работоспособности американского сегмента станции.
Обновлено вчера в 20:02
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Хореографа Загитовой обвинили в плагиате

Обновлено вчера в 03:31
Происшествия

Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности

Самолет авиакомпании Utair, вылетевший накануне вечером из Анапы в Уфу, ночью приземлился в Самаре в связи с технической неисправностью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта столицы Башкирии.
Обновлено в 01:42
Политика

Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии Молдавии

Олигарх Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии (ДПМ).
Обновлено в 03:04
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Панин рассказал об операции по смене пола

Обновлено вчера в 16:08
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

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Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахария Иванишвили отвечать не стал. Его отставка - также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
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Стример собрал около $1 млн за 4,5 часа трансляции Fortnite

Обновлено в 01:32
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