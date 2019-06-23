Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru вчера в 12:28
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
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с чего всё началось
Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo.News.ruвчера в 07:34
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Переговоры о совместных проектах России и Японии на южных Курилах столкнулись с трудностями
Эхо Москвывчера в 20:03
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Шоу-бизнес
Собянин спас Наталью Фатееву от голодной смерти
В конце нынешнего года легендарной актрисе Наталье Фатеевой, звезде фильмов «Три плюс два» и «Джентльмены удачи», исполнится 85.
Обновлено вчера в 03:00
Общество
«Росконтроль» обнаружил ДНК свиньи в говяжьих сардельках
Обновлено в 01:55
Происшествия
ОМОН направлен в населенный пункт Нижние Серги под Екатеринбургом
Меры безопасности усилены для предотвращения беспорядков на межнациональной почве, сообщает "Уралинформбюро".
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Эксперт объяснил значение фирменного жеста Ольги Бузовой
Обновлено в 00:26
Энергетика
Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+ на прежних условиях
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти было бы целесообразно продлить на прежних условиях.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Житель Забайкалья убил пятилетнего пасынка за отказ учиться читать
В Забайкалье будут судить жителя города Балей, который помимо нескольких краж и истязания своей сожительницы, убил своего пасынка.
Обновлено в 03:51
Политика
Женщину из рассказа Путина о стыдном случае начали искать
Во время прямой линии 20 июня Путин, отвечая на вопрос о стыдном поступке, рассказал о случае с потерянной запиской.
Обновлено в 04:11
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Наиболее известным образом Харитонова стал его экранный дебют - главная роль в экранизации "Овода" Этель Войнич, снятой Николаем Мащенко (1980).
Обновлено вчера в 17:24
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Керченском проливе сел на мель российский теплоход
Теплоход «Сиберин-1» с грузом угля сел на мель при выходе из порта Кавказ в Керченском проливе, сообщил РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
Обновлено в 03:53
Общество
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
"Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию РФ", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части
В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев.
Обновлено в 03:28
Политика
Лавров: Запад закрывает глаза на русофобию в Грузии
«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю»,— убежден министр (цитата по ТАСС).
Обновлено в 04:21
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
Иран заявил о готовности снова сбивать беспилотники США
Командующий военно-морскими силами Ирана адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США знают о способности Тегерана жестко пресечь нарушение своего воздушного пространства.
Обновлено в 03:14
Авто
Yamaha выкатила электрический EC-05
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
В Центральном военном округе (ЦВО) по решению президента России Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности, заявил 24 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:10
Гаджеты
OPPO не выпустит смартфон с подэкранной камерой в 2019 году
Компания Xiaomi, как и OPPO, не планирует выпуск смартфонов, оснащенных подэкранной камерой, до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Общество
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Космос
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА
НАСА объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы, которые в результате приведут к отсутствию на МКС астронавта США, необходимого для поддержания работоспособности американского сегмента станции.
Обновлено вчера в 20:02
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате
Обновлено вчера в 03:31
Происшествия
Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности
Самолет авиакомпании Utair, вылетевший накануне вечером из Анапы в Уфу, ночью приземлился в Самаре в связи с технической неисправностью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта столицы Башкирии.
Обновлено в 01:42
Политика
Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии Молдавии
Олигарх Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии (ДПМ).
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Панин рассказал об операции по смене пола
Обновлено вчера в 16:08
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахария Иванишвили отвечать не стал. Его отставка - также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Культура
Стример собрал около $1 млн за 4,5 часа трансляции Fortnite
Обновлено в 01:32