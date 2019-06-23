Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru 12:28
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
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с чего всё началось
Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo.News.ru07:34
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
Футбол
«Милан» хочет подписать Тео Эрнандеса
Обновлено в 12:47
Происшествия
Митинг в центре Москвы собрал менее двух тысяч человек
Участники выступают против "политических репрессий", пишет "Интерфакс". Столичная полиция насчитала менее двух тысяч активистов.
Обновлено в 11:25
Политика
В Чечне пояснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»
Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров объяснил слова лидера республики Рамзана Кадырова, напомнившего грузинам, что "до Тбилиси всего 200 км".
Обновлено в 11:03
Происшествия
Российская певица погибла на Волге
В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Общество
На следующей неделе в Москву придет осенняя погода
На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.
Обновлено в 12:10
Единоборства
Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга
Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Туроператоры Алтайского края обеспокоены ситуацией в Грузии
Обновлено в 07:16
Происшествия
Драка на Среднем Урале закончилась смертью и беспорядками
По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.
Обновлено в 08:53
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Авто
Как пробки убивают ваш автомобиль
При продолжительном движении в городской пробке, вокруг чадящих машин скапливается большой объём выхлопных газов, которые вытесняют чистый воздух.
Обновлено в 10:00
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина
Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
Обновлено в 08:58
Космос
Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео
На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду
Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.
Обновлено в 12:56
Политика
Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Футбол
Радий Хабиров отказался от строительства стадиона в Уфе
Обновлено в 05:49
Автоспорт
Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции
Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки.
Обновлено в 11:29
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайд
Обновлено в 11:47
Политика
МИД Ирана отреагировал на заявление Трампа о новых санкциях
Представитель МИД Ирана Аббас Мусави отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что в понедельник, 24 июня, против Ирана будут введены новые санкции.
Обновлено в 12:35
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественный алкоголь
Роспотребнадзор рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке алкогольных напитков.
Обновлено в 01:15
Политика
Россияне не жаловались на нарушение прав в Грузии – омбудсмен
Ранее Москалькова обратилась к грузинскому народному защитнику с просьбой помочь обеспечить права российских граждан, находящихся в Грузии.
Обновлено в 09:58
Общество
На акции против полицейского произвола в Санкт-Петербурге задержали трех человек
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте проходит акция против незаконных преследований журналистов и активистов, организатором которой является молодежное движение «Весна».
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Брестской крепости
Министерство обороны России опубликовало документы, ранее имевшие статус повышенной секретности, о защите Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол
СМИ: Футболисты бундеслиги будут проходить проверки головного мозга
Сообщается, что на таком решении настояли немецкие медики. Процедуры проверки мозга будут проводиться с сезона-2019/20.
Обновлено в 12:28
Политика
Путин рассказал о своей идее возродить «Алые паруса» в 2005 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2005 году предложил занимавшей тогда пост губернатора Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко возродить праздник «Алые паруса».
Обновлено в 11:05
Футбол
Неймар пообещал вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
Обновлено в 08:30
Футбол
«Никакой обиды нет». Комбаров прокомментировал уход из «Спартака»
Защитник Дмитрий Комбаров высказался после ухода из московского клуба.
Обновлено в 12:16