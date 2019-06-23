Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru 12:28

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
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Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo
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News.ru07:34

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Российско-японское соглашение по Курилам не увенчалось успехом

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В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

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СМИ: Россия и Япония не смогут договориться по Курилам

Говорит Москва10:27

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Япония и РФ не заключат соглашение по проектам на Курилах на G20

News.ru07:34

СМИ: Япония и Россия не смогут достичь соглашения по проектам на Курилах на G20

ТАСС06:48
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Общество

На следующей неделе в Москву придет осенняя погода

На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.
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По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.
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Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина

Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
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Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
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Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.
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Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке

Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
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Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
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Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайд

Обновлено в 11:47
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МИД Ирана отреагировал на заявление Трампа о новых санкциях

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что в понедельник, 24 июня, против Ирана будут введены новые санкции.
Обновлено в 12:35
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Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

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Роспотребнадзор рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке алкогольных напитков.
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Россияне не жаловались на нарушение прав в Грузии – омбудсмен

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В Санкт-Петербурге на Невском проспекте проходит акция против незаконных преследований журналистов и активистов, организатором которой является молодежное движение «Весна».
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Министерство обороны России опубликовало документы, ранее имевшие статус повышенной секретности, о защите Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.
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Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2005 году предложил занимавшей тогда пост губернатора Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко возродить праздник «Алые паруса».
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Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
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