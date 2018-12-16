Экономика
В Японии рассказали о возрождении рыбной отрасли России
В Японии рассказали о возрождении рыбной отрасли РоссииМосковский Комсомолец04:19
Рыбное хозяйство России восстанавливается, вылов рыбы увеличивается, отметили в газете Asahi Shimbun. Так в 2016 году Россия вышла на шестое место по вылову морепродуктов. Однако, в конце 1980-х СССР занимал третье место в мире.
Московский Комсомолец04:19
Оценить
49 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:35, Ашберн
Экономика
Россияне тратят на еду почти треть своих доходов
Жители России тратят на продукты питания около 31,2% своих доходов, на Украине и в Казахстане доля расходов на еду еще выше — 50,9% и 46% соответственно, подсчитали в «РИА Новости».
Обновлено в 22:10
Экономика
Госкомпании обязали перейти на отечественный софт до 2022 года
Документ предусматривает обязать госкомпании и их дочерние структуры составить план поэтапного перехода на отечественный софт и начать его выполнение.
Обновлено в 20:17
Экономика
Контроль над «СТС Медиа» перейдет Национальной медиа группе и ВТБ
Покупателем 75% акций компании станет консорциум Национальной медиа группы (НМГ) и ВТБ. Информацию о сделке подтвердил сам Иван Таврин.
Обновлено в 21:34
Энергетика
Катар вложит $20 млрд в энергопроекты США
Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет.
Обновлено в 08:16
Энергетика
ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы
Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы.
Обновлено в 16:05
Энергетика
Правительство может установить «эталонный» тариф на прокачку нефти
Правительство может установить «эталонный» тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с тарифом на транспортировку газа, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:08
Экономика
Россия пять лет подряд сохраняет свою позицию в индексе благополучия
Россия не сдаёт своих позиций в индексе благополучия и устойчивого экономического развития SEDA (Sustainable Economic Development Assessment) в 2018 году.
Обновлено в 23:34
Экономика
Германия ужесточит правила для иностранных инвесторов
Власти Германии собираются принять более жесткие правила по приобретению немецких компаний инвесторами из стран, не входящих в ЕС.
Обновлено в 12:08
Экономика
Россиянам предсказали рост тринадцатых зарплат
Премия россиянам по итогам года вырастет на 6,6 процента и составит в среднем 13 тысяч рублей.
Обновлено в 21:55
Экономика
У Wildberries сработал ассортимент
В Wildberries объясняют это расширением ассортимента, отмечая, что намерены добавить к нему премиум-бренды, включая Pal Zileri, Roberto Cavalli и Versace.
Обновлено в 16:51
Экономика
Сбербанк подсчитал доходы регионов от внутреннего туризма
В результате чистый экспорт туристических услуг Москвы составил всего 3,4 млрд руб. Лидером по доходам от внутреннего туризма по методологии Сбербанка стал Краснодарский край, где находится курортный Сочи.
Обновлено вчера в 07:09
Экономика
Застройщики возвращаются в торгцентры
На Москву придется 32% от общего объема ввода площадей — 380 тыс. кв. м. (втрое больше, чем в 2018 году).
Обновлено в 16:51
Экономика
«Яндекс.Маркет» расширил связи с Турцией
Конъюнктура Трансграничный маркетплейс Bringly, запущенный в ноябре "Яндексом" и Сбербанком, подписал контракт с крупным турецким онлайн-ритейлером Morhipo, рассказала "Ъ" представитель "Яндекс.Маркета" Полина Упитис.
Обновлено в 16:49
Экономика
Почему Греф хочет превратить Сбербанк в IT-компанию
Сбербанк уже значительно перерос понятие «банк», неоднократно давал понять его президент.
Обновлено в 15:51
Экономика
После инцидента с «Жемчужной рекой» Хайнань намерена усилить контроль
Власти провинции Хайнань после резонансного инцидента с застрявшими на острове российскими туристами намерены строже контролировать доступ на свой туристический рынок и способствовать созданию российско-китайского механизма по обмену информацией о недобросовестных туристических компаниях, заявили РИА Новости в управлении по туризму, культуре, спорту и телерадиовещанию провинции Хайнань.
Обновлено в 05:06