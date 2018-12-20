Политика

В Японии рассекречены переговоры 1960 года с США по Курилам
REGNUM
01:42

Премьер-министр островного государства Нобусукэ Киси в 1960 году намеревался согласовать с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром вопрос получения не четырёх, а двух Курильских островов — Шикотана и Хабомаи. Об этом говорится в документах, рассекреченных накануне японским МИД.
REGNUM01:42
с чего всё началось

В Японии рассекретили материалы переговоров с США по Курилам в 1960 году

МИД Японии рассекретило материалы по переговорам о Курилах с США в 1960 году.
РИА Новостивчера в 21:35

Подробнее о событии

МИД Японии рассекретил материалы о переговорах с США по Курилам в 1960 году

RT на русском03:41

Япония рассекретила документы о переговорах с США по Курилам

Газета.Ru02:45

Япония рассекретила переговоры с США по Курилам

Lenta.ru02:36

Япония обнародовала документы по переговорам о Курильских островах с США

Телеканал 360°00:31

В Японии рассекретили документы о переговорах с США по южным Курилам

URA.Ruвчера в 23:33

Япония сняла гриф «секретно» с материалов переговоров с США по Курилам

Известиявчера в 22:56

В Японии рассекретили материалы переговоров с США по Курилам в 1960 году

РИА Новостивчера в 21:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7152 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Политика

Началась Большая пресс-конференция Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в российской столице в полдень по московскому времени.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

В МИД РФ отреагировали на решение США о выводе войск из Сирии

Решение Вашингтона о выводе войск с территории Сирии может дать положительный импульс политическому урегулированию в арабской республике.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Германия требует от РФ возврата культурных ценностей времён СССР

Берлин не теряет надежды вернуть в ФРГ культурные ценности, которые после Второй мировой войны были перемещены в Россию.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

В Раде предложили лишить названия каноническую УПЦ

Обновлено в 03:53
Политика

Bloomberg: Турция задумалась о передаче С-400 военным США для изучения

Обновлено в 02:07
Армия и оружие

«Калашников» начал поставки автоматов АК-12 российской армии

Обновлено в 04:11
Политика

Минфин США снимает санкции с «Русала», но не с Дерипаски

Обновлено в 22:59 Минфин США объявил, что снимает санкции с "Русала". При этом Олег Дерипаска перестанет контролировать En+.
Обновлено вчера в 13:10
Политика

Олег Кожемяко официально вступил в должность губернатора Приморья

Олег Кожемяко, одержавший победу на выборах губернатора Приморского края, официально вступил в должность.
Обновлено в 01:34
Политика

Швейцария заморозила счета Януковича еще на год

"19 декабря Федеральный совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов сбежавшего украинского президента Виктора Януковича и его окружения", - говорится в посте.
Обновлено в 04:03
Политика

Захарова назвала провокацией планы Украины в Керченском проливе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о подготовке нового прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 10:02
Армия и оружие

В Китае назвали уровень военного сотрудничества с Россией рекордным

В минобороны КНР заявили о рекордно высоком уровне военного сотрудничества и политического доверия с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика

Песков объяснил отсутствие мобильного телефона у Путина

Российский президент Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено вчера в 19:16
Политика

МЧС доставит в Донбасс новогодние подарки

Сообщается, что в составе гумпомощи детские продуктовые наборы, медицинское имущество, медикаменты, а также новогодние подарки.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Сенат США принял временный бюджет

Сенат США по итогам голосования принял временный бюджет до восьмого февраля 2019 года.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

47 террористов за год нейтрализовала Росгвардия на Северном Кавказе

Почти полсотни участников бандгрупп и террористических ячеек нейтрализовано за текущий год воинскими частями и подразделениями Росгвардии и Минобороны, со ссылкой на информацию пресс-службы Росгвардии 20 декабря сообщает Интерфакс.
Обновлено в 04:02
ещё по теме
Хабомаи
Архипелаг
Японское название группы островов на северо-западе Тихого океана, вместе с островом Шикотан в советской и российской картографии включаемой в состав Малой Курильской гряды. К группе Хабомаи относят острова Полонского, Осколки, Зелёный, Дёмина, Юрий, Анучина, Танфильева и ряд мелких. Отделены Советским проливом от острова Хоккайдо. Площадь около 100 км².
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное