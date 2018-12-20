Политика
В Японии рассекречены переговоры 1960 года с США по Курилам
В Японии рассекречены переговоры 1960 года с США по КуриламREGNUM01:42
Премьер-министр островного государства Нобусукэ Киси в 1960 году намеревался согласовать с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром вопрос получения не четырёх, а двух Курильских островов — Шикотана и Хабомаи. Об этом говорится в документах, рассекреченных накануне японским МИД.
REGNUM01:42
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МИД Японии рассекретило материалы по переговорам о Курилах с США в 1960 году.РИА Новостивчера в 21:35
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