Политика

В Японии рассекречены переговоры 1960 года с США по Курилам
REGNUM
01:42

Премьер-министр островного государства Нобусукэ Киси в 1960 году намеревался согласовать с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром вопрос получения не четырёх, а двух Курильских островов — Шикотана и Хабомаи. Об этом говорится в документах, рассекреченных накануне японским МИД.
REGNUM01:42
с чего всё началось

В Японии рассекретили материалы переговоров с США по Курилам в 1960 году

МИД Японии рассекретило материалы по переговорам о Курилах с США в 1960 году.
РИА Новостивчера в 21:35

Подробнее о событии

МИД Японии рассекретил материалы о переговорах с США по Курилам в 1960 году

RT на русском03:41

В Японии рассекретили документы о переговорах с США по Курилам

ТАСС03:23

Япония рассекретила документы о переговорах с США по Курилам

Газета.Ru02:45

Япония рассекретила переговоры с США по Курилам

Lenta.ru02:36

Япония обнародовала документы по переговорам о Курильских островах с США

Телеканал 360°00:31

В Японии рассекретили документы о переговорах с США по южным Курилам

URA.Ruвчера в 23:33

В Японии рассекретили материалы переговоров с США по Курилам в 1960 году

РИА Новостивчера в 21:35
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Политика

Началась Большая пресс-конференция Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в российской столице в полдень по московскому времени.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Франция пока не намерена выводить войска из Сирии

Министр по европейским делам республики Натали Луазо заявила, что Франция в настоящее время не намерена выводить представителей своих Вооружённых сил из Сирии.
Обновлено в 04:45
Политика

RT признали виновным в нарушении правил вещания Великобритании

Российский телеканал RT признан виновным в нарушении правил вещания Великобритании. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 04:50
Политика

Германия требует от РФ возврата культурных ценностей времён СССР

Берлин не теряет надежды вернуть в ФРГ культурные ценности, которые после Второй мировой войны были перемещены в Россию.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Патриарх Кирилл призвал не признавать «новую церковь» на Украине

Патриарх Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей с призывом не признавать результаты состоявшегося в Киеве незаконного собрания раскольников, сообщает сайт Московского Патриархата.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

«Калашников» начал поставки автоматов АК-12 российской армии

Концерн «Калашников» начал поставлять автоматы АК-12 для своего первого заказчика — Минобороны России — в рамках Гособоронзаказа-2019.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Назван срок первого полета модернизированного Ту-22М3М

В августе командующий дальней авиацией Военно-космических сил (ВКС) России Сергей Кобылаш рассказал, что у машины есть искусственный интеллект.
Обновлено в 05:53
Политика

Bloomberg: Турция предлагала США исследовать российские С-400

Турция предлагала американским техническим экспертам провести исследование российских комплексов С-400, когда Анкара закупит их у Москвы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Минфин США снимает санкции с «Русала», но не с Дерипаски

Обновлено в 22:59 Минфин США объявил, что снимает санкции с "Русала". При этом Олег Дерипаска перестанет контролировать En+.
Обновлено вчера в 13:10
Политика

МЧС доставит в Донбасс новогодние подарки

Колонна МЧС России с гуманитарным грузом выехала в Донецкую и Луганскую области, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие

Почти 50 боевиков нейтрализованы Росгвардией в СКФО в 2018 году

Обновлено в 04:23
Политика

Олег Кожемяко официально вступил в должность губернатора Приморья

Олег Кожемяко, одержавший победу на выборах губернатора Приморского края, официально вступил в должность.
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Политика

Украинские корабли готовятся к проходу через Керченский пролив

Украина намерена вновь отправить свои военные корабли через Керченский пролив, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Во время учений в Японии десантники США уронили парашют

Во время учений в японской префектуре Яманаси десантники Соединенных Штатов уронили парашют, который упал с транспортного самолета на промышленную зону, передает NHK.
Обновлено в 02:02
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Российские дипломаты посетили Марию Бутину в тюрьме

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили арестованную в США гражданку Россию Марию Бутину, которая всё еще находится в условиях полной изоляции в одиночной камере.
Обновлено в 00:02
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Хабомаи
Архипелаг
Японское название группы островов на северо-западе Тихого океана, вместе с островом Шикотан в советской и российской картографии включаемой в состав Малой Курильской гряды. К группе Хабомаи относят острова Полонского, Осколки, Зелёный, Дёмина, Юрий, Анучина, Танфильева и ряд мелких. Отделены Советским проливом от острова Хоккайдо. Площадь около 100 км².
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