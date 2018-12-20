Политика

Япония рассекретила переговоры с США по Курилам
Lenta.ru
02:36

В январе 1960 года японский МИД подготовил документы для переговоров тогдашнего главы ведомства с американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром в США.
Lenta.ru02:36
с чего всё началось

В Японии рассекретили материалы переговоров с США по Курилам в 1960 году

МИД Японии рассекретило материалы по переговорам о Курилах с США в 1960 году.
РИА Новостивчера в 21:35

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Япония рассекретила переговоры с США по Курилам

Lenta.ru02:36

Япония обнародовала документы по переговорам о Курильских островах с США

Телеканал 360°00:31

Япония рассекретила материалы переговоров с США по Курилам

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В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США

ТК Звездавчера в 23:41

В Японии рассекретили документы о переговорах с США по южным Курилам

URA.Ruвчера в 23:33

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Известиявчера в 22:56

В Японии рассекретили материалы переговоров с США по Курилам в 1960 году

РИА Новостивчера в 21:35
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:39, Ашберн
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