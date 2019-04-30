В Японии проходит церемония отречения императора от престолаРоссийская газета вчера в 23:19

В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола. В настоящее время монарх завершил соответствующие религиозные и семейные ритуалы.

В Японии проходит церемония отречения императора от престола

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