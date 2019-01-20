Политика
Японские СМИ узнали условия подписания мирного договора с РоссиейРИА Новости 16:52
Мирный договор между Россией и Японией может быть подписан при условии, если Москва предоставит Токио гарантии передачи Шикотана и необитаемого архипелага Хабомаи, передает Kyodo со ссылкой на источники.
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Армия и оружие
Нетаньяху прокомментировал удар ВВС Израиля по объектам в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удар Военно-воздушных сил (ВВС) страны по объектам на территории Сирии.
Обновлено в 10:43
Политика
Правительство Германии обозначило позицию по «Северному потоку — 2»
У правительства Германии нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока — 2", заявил глава Минэкономики страны Петер Альтмайер газете Handelsblatt.
Обновлено в 13:46
Политика
Гройсман рассказал о шагах к энергонезависимости Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:07
Политика
Politico: Помпео размышляет о выдвижении в сенат США
Госсекретарь США Майк Помпео может выдвинуть свою кандидатуру в сенат США в 2020 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:45
Политика
Местом встречи Трампа и Кима может стать Вьетнам
Источники в администрации президента США Дональда Трампа рассказали агентству Bloomberg, что американский лидер рассматривает Вьетнам как место второго саммита с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 10:12
Политика
Ющенко обвинил жителей России в «любви» к рабству
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что жители России якобы любят быть рабами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:06
Политика
Порошенко пообещал восстановить Донецкий аэропорт
Президент Украины Петр Порошенко пообещал восстановить разрушенный в ходе боевых действий Донецкий аэропорт.
Обновлено в 14:36
Политика
В Афинах десять полицейских ранены в столкновениях у здания парламента
Десять полицейских ранены во время беспорядков возле здания греческого парламента в центре Афин, сообщает издание "Нафтемпорики".
Обновлено в 09:55
Политика
В России могут ввести наказание за неверное указание Крыма на картах
В России могут ввести наказание за неверное обозначение на картах территории страны, в том числе Крыма.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Эксперт оценил шансы США отразить ядерный удар России
В случае крупномасштабного конфликта США окажутся неспособны отразить массированный ядерный со стороны России.
Обновлено в 17:44
Политика
В Италии предложили ввести санкции против Франции
Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо предложил ввести санкции против Франции за колонизацию Африки.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
В ДНР заявили о пленении украинского силовика
Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
Обновлено в 06:14
Политика
Трамп пошутил об отсутствии глобального потепления
Обновлено в 11:59
Политика
Помпео призвал Иран освободить задержанных американцев
Госсекретарь США Майк Помпео вновь призвал Иран освободить задержанных американцев.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
Инженерные войска покажут более 60 образцов военной техники на форуме «Армия-2019»
Российские инженерные войска продемонстрируют более 60 образцов техники и приборов для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов на V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», сообщил начальник Инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная звезда», напечатанном 21 января.
Обновлено в 18:36