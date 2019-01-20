Политика

Японские СМИ узнали условия подписания мирного договора с РоссиейРИА Новости 16:52

Мирный договор между Россией и Японией может быть подписан при условии, если Москва предоставит Токио гарантии передачи Шикотана и необитаемого архипелага Хабомаи, передает Kyodo со ссылкой на источники.
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Японские СМИ узнали условия подписания мирного договора с Россией

РИА Новости16:52

Япония готова подписать мирный договор с Россией, если ей передадут острова Шикотан и Хабомаи

Эхо Москвы17:03

СМИ: Абэ готов на мирный договор с РФ при гарантии передачи Шикотана и островов Хабомаи

ТАСС12:44

Абэ согласился на часть Курил

Газета.Ru13:39

Япония согласилась на часть Курильских островов

Вести.Ru13:10

Япония согласилась на остров Шикотан и группу островов Хабомаи

Московский Комсомолец15:26

СМИ назвали условие, при котором Абэ пойдет на мирный договор с Россией

БИЗНЕС Online13:21
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Армия и оружие

Нетаньяху прокомментировал удар ВВС Израиля по объектам в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удар Военно-воздушных сил (ВВС) страны по объектам на территории Сирии.
Обновлено в 10:43
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Правительство Германии обозначило позицию по «Северному потоку — 2»

У правительства Германии нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока — 2", заявил глава Минэкономики страны Петер Альтмайер газете Handelsblatt.
Обновлено в 13:46
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Гройсман рассказал о шагах к энергонезависимости Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:07
Политика

Politico: Помпео размышляет о выдвижении в сенат США

Госсекретарь США Майк Помпео может выдвинуть свою кандидатуру в сенат США в 2020 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:45
Политика

Местом встречи Трампа и Кима может стать Вьетнам

Источники в администрации президента США Дональда Трампа рассказали агентству Bloomberg, что американский лидер рассматривает Вьетнам как место второго саммита с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 10:12
Политика

Ющенко обвинил жителей России в «любви» к рабству

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что жители России якобы любят быть рабами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:06
Политика

Порошенко пообещал восстановить Донецкий аэропорт

Президент Украины Петр Порошенко пообещал восстановить разрушенный в ходе боевых действий Донецкий аэропорт.
Обновлено в 14:36
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В Афинах десять полицейских ранены в столкновениях у здания парламента

Десять полицейских ранены во время беспорядков возле здания греческого парламента в центре Афин, сообщает издание "Нафтемпорики".
Обновлено в 09:55
Политика

В России могут ввести наказание за неверное указание Крыма на картах

В России могут ввести наказание за неверное обозначение на картах территории страны, в том числе Крыма.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Эксперт оценил шансы США отразить ядерный удар России

В случае крупномасштабного конфликта США окажутся неспособны отразить массированный ядерный со стороны России.
Обновлено в 17:44
Политика

В Италии предложили ввести санкции против Франции

Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо предложил ввести санкции против Франции за колонизацию Африки.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие

В ДНР заявили о пленении украинского силовика

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
Обновлено в 06:14
Политика

Трамп пошутил об отсутствии глобального потепления

Обновлено в 11:59
Политика

Помпео призвал Иран освободить задержанных американцев

Госсекретарь США Майк Помпео вновь призвал Иран освободить задержанных американцев.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие

Инженерные войска покажут более 60 образцов военной техники на форуме «Армия-2019»

Российские инженерные войска продемонстрируют более 60 образцов техники и приборов для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов на V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», сообщил начальник Инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная звезда», напечатанном 21 января.
Обновлено в 18:36
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Хабомаи
Архипелаг
Японское название группы островов на северо-западе Тихого океана, вместе с островом Шикотан в советской и российской картографии включаемой в состав Малой Курильской гряды. К группе Хабомаи относят острова Полонского, Осколки, Зелёный, Дёмина, Юрий, Анучина, Танфильева и ряд мелких. Отделены Советским проливом от острова Хоккайдо. Площадь около 100 км².
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Синдзо Абэ
Японский политик
Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
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