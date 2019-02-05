В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет СШАLenta.ru вчера в 23:35

с чего всё началось

Южные Курилы, на которые претендует Япония, станут идеальным местом для размещения американских ракет. Об этом пишет издание Japan Business Press. Расположение средств ПВО на острове Итуруп позволит защитить США и Японию от северокорейских баллистических ракет.

В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США

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Авто Брутальный УАЗ «Хантер» засветился в рекламе мексиканского штата Мексиканское рекламное агентство для привлечения туристов решило использовать в своей рекламе образ брутального российского внедорожника.

Интернет Viber полностью обновит дизайн и введет чаты со скрытыми номерами В мессенджере появились чаты со скрытыми номерами, благодаря которым пользователи могут общаться друг с другом, не спрашивая у собеседника номер мобильного телефона.

Спорт Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".

Общество IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.

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Политика США обвинили Россию в нарушении норм ВТО Вашингтон считает, что Москва системно нарушает нормы Всемирной торговой организации, следует из отчета торгпреда США о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО.

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Происшествия В Альбукерке произошел взрыв у торгового центра В мае 2018 года в медцентре в американском штате Калифорния произошел взрыв. В результате один человек погиб и трое пострадали.

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Интернет В WhatsApp появилась новая функция защиты Мессенджер WhatsApp разработал дополнительную функцию защиты для пользующихся гаджетами, произведенными корпорацией Apple.

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