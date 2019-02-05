Армия и оружие
В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет СШАLenta.ru вчера в 23:35
Южные Курилы, на которые претендует Япония, станут идеальным местом для размещения американских ракет. Об этом пишет издание Japan Business Press. Расположение средств ПВО на острове Итуруп позволит защитить США и Японию от северокорейских баллистических ракет.
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Японское издание считает Курильские острова идеальным местом для ракет США
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