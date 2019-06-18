Происшествия
В Японии после землетрясения объявили угрозу цунамиРБК 10:06
На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. На побережье страны объявлена угроза цунами, говорится в сообщении национальной метеорологической службы.
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Шоу-бизнес
С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Продюсер Лободы Крапивина во время спича Лазарева не произносит ни слова.
Обновлено вчера в 05:56
Энергетика
Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:21
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Зеленский и Штайнмайер обсудили работу нормандского формата
Президенты Украины и Германии — Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер — в ходе переговоров в Берлине обсудили в том числе работу нормандского формата (Франция, Германия, Россия, Украина).
Обновлено в 13:42
Футбол
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Общество
Жителям России позволили регистрировать излишки земли
Закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:25
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Футбол
«Зенит» улетел в Австрию на летние тренировочные сборы
Обновлено в 06:15
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Футбол
Агент: «Бэйл не уйдет в аренду»
Джонатан Барнетт, агент вингера "Реала" Гарет Бэйла, заявил, что его клиент не уйдет в аренду в другой клуб.
Обновлено в 10:52
Политика
Оппозиционного чеченского блогера депортируют в Россию из Европы
Блогер чеченского происхождения Тумсо Абдурахманов сообщил, что пограничной службой Польши принято решение о его депортации.
Обновлено вчера в 15:42
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Авто
BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей
Агентство ДПА сообщает, что концерн BMW отзывает в Европе 560 тыс. машин.
Обновлено в 15:14
Политика
Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании
Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
Обновлено в 13:30
Футбол
Анюков могут заявить за «Зенит» в качестве играющего тренера
Ветеран питерского "Зенита" Александр Анюков, контракт которого с командой из северной столицы истекает 30-го июня текущего года, может остаться в клубе в качестве играющего тренера.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra в РФ раскупили за 4 часа
Лимитированная партия Toyota Supra была раскуплена в РФ всего за 4 часа.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей
Обновлено в 14:02
Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Технологии
Пассажиры «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки
Пассажиры "Яндекс.Такси" в скором времени смогут включать свою музыку в автомобиле во время поездки.
Обновлено в 15:39
Музыка
«Ленинград» выступит на «Нашествии»
Обновлено в 12:05
Политика
Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
Обновлено в 15:33
Футбол
Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины
Четыре человека (двое граждан Украины и двое Испании) задержаны в Испании в связи с обвинениями в том, что они вынуждали заниматься проституцией женщин, приехавших из стран Восточной Европы, сообщила Национальная полиция.
Обновлено в 14:22
Гаджеты
Microsoft вернула в онлайн-магазин ноутбуки Huawei
Ранее News.ru сообщил, что в конце мая из предложений онлайн-магазина Microsoft исчез ноутбук Huawei MateBook X Pro, но в розничной продаже устройства китайского производителя всё ещё оставались доступны покупателям.
Обновлено в 05:28