В Японии после землетрясения объявили угрозу цунамиРБК 10:06

с чего всё началось

На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. На побережье страны объявлена угроза цунами, говорится в сообщении национальной метеорологической службы.

В Японии после землетрясения объявили угрозу цунами

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