Экономика
В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императораРеальное время 00:27
Скоро в Японии будут 10-дневные выходные, жители страны станут отмечать отречение от престола императора Акихито и чествовать нового правителя, сообщает британское издание The Financial Times. Эксперты рассуждают, что такой долгий отпуск может привести к "внезапному краху".
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Авто
Названы самые надежные внедорожники 2019 года
Обновлено в 03:27
Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
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Политика
Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств
Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
Обновлено в 03:59
Здоровье
Страдающему редкой патологией 8-летнему Андрею нужны деньги на операцию
Американский доктор Дрер Пейли, чей центр специализируется на редких врожденных дефектах, на конференции в Москве сказал родителям мальчика, что может восстановить ногу.
Обновлено в 03:00
Космос
В воскресенье ожидается магнитная буря
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
Обновлено 22 марта в 10:34
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Общество
Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка
В России мужчины и женщины чаще всего озвучивают одну и ту же причину для рождения второго ребенка — желание, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким, сообщает РБК.
Обновлено в 03:31
Спорт
Мозер решила закончить с работой тренера
Российский специалист Ирина Мозер решила прекратить работать тренером по фигурному катанию, передает ТАСС.
Обновлено в 03:03
Транспорт
В Москве отказались от идеи строительства новой линии метро
Обновлено в 03:46
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 SE скоро выйдет на мировой рынок
Компания Xiaomi анонсировала Xiaomi Mi 9 SE в феврале этого года вместе с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 9. Пока что бюджетная новинка предлагается только на территории Китая, однако скоро смартфон может появиться в магазинах всего мира.
Обновлено в 02:30
Политика
ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»
Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Единоборства
Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
Обновлено в 03:28
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Кино
«Мстители 3» завоевали главные награды Kids’ Choice Awards
Абсолютным фаворитом стала экранизация комиксов Marvel "Мстители 3: Война бесконечности".
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Обновлено в 04:23
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WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино
Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Пожирающих друг друга котов нашли в квартире в Тагиле
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену
"Петля Примакова" Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену Галия Ибрагимова Ровно двадцать лет назад Евгений Примаков — тогда премьер-министр России — направлялся с визитом в США.
Обновлено вчера в 01:00
Футбол
«Аякс» потребует у «Барселоны» за де Лигта 100 миллионов евро
Ожидается, что амстердамский клуб потребует за 19-летнего футболиста около 100 миллионов евро.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Власти Новой Зеландии запретили манифест стрелка из Крайстчёрча
Ранее власти страны запретили видеозаписи, где запечатлено нападение на мечети. Массовый расстрел произошёл 15 марта.
Обновлено в 00:00
Политика
Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Авто
В Россию приехал обновленный кроссовер Mazda CX-9
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено вчера в 19:30
Спорт
Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе
Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16