Экономика

В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императораРеальное время 00:27

Скоро в Японии будут 10-дневные выходные, жители страны станут отмечать отречение от престола императора Акихито и чествовать нового правителя, сообщает британское издание The Financial Times. Эксперты рассуждают, что такой долгий отпуск может привести к "внезапному краху".
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Японию предупредили о крахе из-за 10 дней празднования отречения императора

Газета.Ru00:30

Отречение от императора Акихито - может привести к краху финансового рынка Японии

HotGeo03:19

Японию предупредили о крахе из-за гуляний по случаю первого за 200 лет отречения императора

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Японию предупредили о проблемах из-за 10 дней празднования отречения императора

Life.ru04:14

В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императора

Реальное время00:27

Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора

РБКвчера в 21:58
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Названы самые надежные внедорожники 2019 года

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В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
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Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств

Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
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Страдающему редкой патологией 8-летнему Андрею нужны деньги на операцию

Американский доктор Дрер Пейли, чей центр специализируется на редких врожденных дефектах, на конференции в Москве сказал родителям мальчика, что может восстановить ногу.
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В воскресенье ожидается магнитная буря

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
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Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
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Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка

В России мужчины и женщины чаще всего озвучивают одну и ту же причину для рождения второго ребенка — желание, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким, сообщает РБК.
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Мозер решила закончить с работой тренера

Российский специалист Ирина Мозер решила прекратить работать тренером по фигурному катанию, передает ТАСС.
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Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
Обновлено в 01:31
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Компания Xiaomi анонсировала Xiaomi Mi 9 SE в феврале этого года вместе с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 9. Пока что бюджетная новинка предлагается только на территории Китая, однако скоро смартфон может появиться в магазинах всего мира.
Обновлено в 02:30
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Более 13 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь театров» в Москве

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ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»

Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
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На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу

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Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
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В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
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Абсолютным фаворитом стала экранизация комиксов Marvel "Мстители 3: Война бесконечности".
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Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
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Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

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WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

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Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
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Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино

Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Пожирающих друг друга котов нашли в квартире в Тагиле

Обновлено вчера в 13:53
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Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену

"Петля Примакова" Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену Галия Ибрагимова Ровно двадцать лет назад Евгений Примаков — тогда премьер-министр России — направлялся с визитом в США.
Обновлено вчера в 01:00
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«Аякс» потребует у «Барселоны» за де Лигта 100 миллионов евро

Ожидается, что амстердамский клуб потребует за 19-летнего футболиста около 100 миллионов евро.
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Власти Новой Зеландии запретили манифест стрелка из Крайстчёрча

Ранее власти страны запретили видеозаписи, где запечатлено нападение на мечети. Массовый расстрел произошёл 15 марта.
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Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования

Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
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В Россию приехал обновленный кроссовер Mazda CX-9

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Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
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