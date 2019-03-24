В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императораРеальное время 00:27

Скоро в Японии будут 10-дневные выходные, жители страны станут отмечать отречение от престола императора Акихито и чествовать нового правителя, сообщает британское издание The Financial Times. Эксперты рассуждают, что такой долгий отпуск может привести к "внезапному краху".

В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императора

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