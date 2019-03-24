Экономика
В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императораРеальное время 00:27
Скоро в Японии будут 10-дневные выходные, жители страны станут отмечать отречение от престола императора Акихито и чествовать нового правителя, сообщает британское издание The Financial Times. Эксперты рассуждают, что такой долгий отпуск может привести к "внезапному краху".
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Общество
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Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
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Спорт
Мозер: Тарасова и Морозов здорово провели ЧМ
Обновлено в 02:57
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В ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия ВСУ за сутки
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Миссия ОБСЕ прибыла в район КПП у Золотого
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Более $30 млрд похищено с зарубежных счетов Венесуэлы
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Шоу-бизнес
Ксения Бородина встретилась со своими одноклассниками
Как оказалось, телеведущая со своим классом не последовали примеру многих выпускников, которые посещают в этот торжественный день красную площадь и поклонную гору.
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Общество
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Конюхов на вёсельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
«Фёдор впервые пережил шторм в 12 баллов на вёсельной лодке за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — приводит его слова РИА Новости.
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Политика
В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме
Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:23
Общество
Около 50 тысяч педагогов создают «Московскую электронную школу»
Около 50 тысяч педагогов участвуют в создании "Московской электронной школы" ("МЭШ"), сообщил Сергей Собянин.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Авто
Сносит крышу: О необычной поломке ВАЗ-2107 рассказали эксперты
Начиная с появления ВАЗ-2107 вместо натяжного потолка с красивым дизайном на «семерке» появилась жесткая формованная деталь, которая иногда падала целиком или по частям.
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Происшествия
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Происшествия
При бомбёжке Белграда удалось спасти 48 рожениц
Персоналу больницы удалось тогда спасти 48 рожениц с младенцами.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Марат Башаров живет вместе с бывшей женой
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Космос
Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера
На просторах Сети оказалось обнародовано одно из лучших на сегодняшний день изображений Юпитера.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
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Обновлено вчера в 21:11
Транспорт
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Как уточнили в ГУП «Петербургский метрополитен», вестибюль 1 станции метро «Невский проспект» закрыли для пассажиров 24 марта в 09:45.
Обновлено в 03:09
Музыка
Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
Обновлено в 00:56
Футбол
Азар ответил на слухи о переходе в «Реал»
Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар прокомментировал информацию о своем переходе в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Общество
ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии
Обновлено вчера в 13:31