Экономика
В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императораРеальное время 00:27
Скоро в Японии будут 10-дневные выходные, жители страны станут отмечать отречение от престола императора Акихито и чествовать нового правителя, сообщает британское издание The Financial Times. Эксперты рассуждают, что такой долгий отпуск может привести к "внезапному краху".
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Происшествия
В Сан-Франциско человек погиб в результате стрельбы
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Сан-Франциско (штат Калифорния), передают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.
Обновлено вчера в 14:26
Гаджеты
Archos представила 22-дюймовый Android-планшет для настольных игр
Обновлено 22 марта в 15:21
Культура
Барбра Стрейзанд оправдалась за слова о скандале с Майклом Джексоном
Обновлено вчера в 19:27
Политика
С зарубежных счетов Венесуэлы похищено 30 млрд долларов
На днях президент республики Николас Мадуро обвинил Дональда Трампа в краже у Венесуэлы 5 млрд долларов, предназначавшихся для производства лекарств.
Обновлено в 00:59
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено вчера в 03:19
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено вчера в 06:06
Армия и оружие
20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой назвал виновного в смерти певицы
Обновлено вчера в 16:13
Авто
Сносит крышу: О необычной поломке ВАЗ-2107 рассказали эксперты
Начиная с появления ВАЗ-2107 вместо натяжного потолка с красивым дизайном на «семерке» появилась жесткая формованная деталь, которая иногда падала целиком или по частям.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено вчера в 00:36
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Отец Бритни Спирс запретил ей выходить замуж
Ведь 66-летний Джейми уже 11 лет, со времен печально известного нервного срыва певицы, является опекуном Спирс.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Саратовской области автобус столкнулся с легковушкой
"По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологических условий и допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 9. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Сенатор США прибыла в Киев для обсуждения военного партнерства
Сенатор США из комитета по вооруженным сила Марша Блэкберн прибыла в Киев.
Обновлено вчера в 05:55
Футбол
Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде
Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Медведчук оценил шансы на победу Зеленского на президентских выборах
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что самые серьезные шансы на победу на предстоящих президентских выборах на Украине имеет шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено вчера в 06:53
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Сломавшийся эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
В Екатеринбурге на Объездной дороге Audi врезался в машину реанимации
Вечером 23 марта, в Екатеринбурге на перекрестке Объездной дороги и Светлореченской улицы водитель Audi врезался в карету скорой помощи.
Обновлено вчера в 14:41
Здоровье
"Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год
Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.
Обновлено в 01:07
Спорт
Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест
Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен украинский оккупант, ещё один каратель погиб при невыясненных обстоятельствах
В районе проведения оккупационной операции на Донбассе 22 марта погиб украинский военнослужащий Николай Денисов, который приехал в распоряжение комендатуры Константиновки.
Обновлено вчера в 11:37