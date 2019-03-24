Экономика

В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императораРеальное время 00:27

Скоро в Японии будут 10-дневные выходные, жители страны станут отмечать отречение от престола императора Акихито и чествовать нового правителя, сообщает британское издание The Financial Times. Эксперты рассуждают, что такой долгий отпуск может привести к "внезапному краху".
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Японию предупредили о крахе из-за 10 дней празднования отречения императора

Газета.Ru00:30

В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императора

Реальное время00:27

Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора

РБКвчера в 21:58
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Происшествия

В Сан-Франциско человек погиб в результате стрельбы

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Сан-Франциско (штат Калифорния), передают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.
Обновлено вчера в 14:26
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Archos представила 22-дюймовый Android-планшет для настольных игр

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Барбра Стрейзанд оправдалась за слова о скандале с Майклом Джексоном

Обновлено вчера в 19:27
Политика

С зарубежных счетов Венесуэлы похищено 30 млрд долларов

На днях президент республики Николас Мадуро обвинил Дональда Трампа в краже у Венесуэлы 5 млрд долларов, предназначавшихся для производства лекарств.
Обновлено в 00:59
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено вчера в 03:19
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено вчера в 06:06
Армия и оружие

20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии

24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой назвал виновного в смерти певицы

Обновлено вчера в 16:13
Авто

Сносит крышу: О необычной поломке ВАЗ-2107 рассказали эксперты

Начиная с появления ВАЗ-2107 вместо натяжного потолка с красивым дизайном на «семерке» появилась жесткая формованная деталь, которая иногда падала целиком или по частям.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Авто

Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров

Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено вчера в 00:36
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес

Отец Бритни Спирс запретил ей выходить замуж

Ведь 66-летний Джейми уже 11 лет, со времен печально известного нервного срыва певицы, является опекуном Спирс.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.
Обновлено вчера в 07:54
Общество

Группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта

Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В Саратовской области автобус столкнулся с легковушкой

"По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологических условий и допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 9. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Сенатор США прибыла в Киев для обсуждения военного партнерства

Сенатор США из комитета по вооруженным сила Марша Блэкберн прибыла в Киев.
Обновлено вчера в 05:55
Футбол

Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде

Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Медведчук оценил шансы на победу Зеленского на президентских выборах

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что самые серьезные шансы на победу на предстоящих президентских выборах на Украине имеет шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика

Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено вчера в 06:53
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Сломавшийся эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»

Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

В Екатеринбурге на Объездной дороге Audi врезался в машину реанимации

Вечером 23 марта, в Екатеринбурге на перекрестке Объездной дороги и Светлореченской улицы водитель Audi врезался в карету скорой помощи.
Обновлено вчера в 14:41
Здоровье

"Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год

Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.
Обновлено в 01:07
Спорт

Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест

Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен украинский оккупант, ещё один каратель погиб при невыясненных обстоятельствах

В районе проведения оккупационной операции на Донбассе 22 марта погиб украинский военнослужащий Николай Денисов, который приехал в распоряжение комендатуры Константиновки.
Обновлено вчера в 11:37
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