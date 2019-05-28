В Японии неизвестный с ножом напал на школьниковRT на русском вчера в 19:44

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

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