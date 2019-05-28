Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьниковRT на русском вчера в 19:44
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
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Политика
Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому
Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Музыка
Скандал с шоу «Голос. Дети» перекинулся на Украину
Семилетняя москвичка Таисия Скоморохова спела на «слепых прослушиваниях», шоу транслировал телеканал «1+1».
Обновлено в 02:38
Общество
Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Главный «вор в законе» Томской области арестован
По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице вооруженных сил в Twitter.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Политика
В Косово полиция задержала гражданина России
В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.
Обновлено в 05:07
Экономика
На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века
На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Балкон пятиэтажки обрушился в центре Москвы
По предварительной информации, существует угроза обрушения конструкций на четвёртом и пятом этаже.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei
Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально
Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Разработчик «Авангарда» получил звание Героя Труда
Обновлено в 04:02
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Футбол
ФК «Амкар» исключили из списка членов РФС
Помимо «Амкара» из числа членов РФС исключили женский ФК «Россиянка», объединившийся с женским ЦСКА, а также «Днепр» (Смоленск) и «Смену» (Комсомольск-на-Амуре) — оба клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) не смогли доиграть первенство из-за финансовых проблем.
Обновлено в 05:12
Политика
В Совфеде оценили заявление МИД Украины по Керченскому проливу
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что страна намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 05:33
Футбол
Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана»
Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо не стал дожидаться окончания контракта и досрочно покинул клуб.
Обновлено в 05:06
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Экономика
ВТБ решил продать свою африканскую «дочку»
ВТБ принадлежит 50,1% акций в Banco VTB Africa.
Обновлено в 03:06
Хоккей
Стали известны соперники сборной России по хоккею в группе на ЧМ-2020
Турнир пройдёт с 8 по 24 мая в Швейцарии. Ранее iReactor писал, что сборная России занял третьем место на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии
Обновлено в 03:07
Кино
Назван самый преданный персонаж «Игры престолов»
Актера массовки, который отметился чуть ли не во всех ключевых битвах сериала "Игра престолов", назвали самым преданным персонажем Game of Thrones.
Обновлено в 05:33
Общество
На мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве на глазах у прохожих треснуло еще одно стекло.
Обновлено вчера в 08:45
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02