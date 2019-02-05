Армия и оружие
В Японии назвали Курилы идеальным местом для ракет СШАРИА Новости 02:20
Четыре российских острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, — идеальное место для размещения американских ракет, пишет Japan Business Press. Размещение там средств ПВО укрепит защиту США и Японии от баллистических ракет Северной Кореи, уточняет СМИ.
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Происшествия
ФСБ задержала замдиректора департамента «Аэрофлота»
Сотрудники ФСБ задержали замдиректора департамента производства полетов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолия Якимчука, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:11
Общество
Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками
Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития в 2019 году собирается инициировать поправки в законодательство о системах учета, которые полностью освободят обязанности следить за корректностью показаний приборов учета в квартирах.
Обновлено в 02:15
Общество
Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman
Российский режиссер Никита Михалков возмутился шутками участниц телешоу Comedy Woman о советском генерале Дмитрии Карбышеве и назвал артисток овцами.
Обновлено вчера в 15:33
Экономика
Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид
Центробанк России запустил интернет-робота для поиска финансовых пирамид.
Обновлено вчера в 22:55
Интернет
Viber 10 получил новый дизайн и стал более безопасным
Мессенджер Viber обновился до 10 версии и обзавелся новыми функциями.
Обновлено вчера в 14:06
Авто
Kia назвала российские цены на новый седан K900
Компания Kia назвала рублевую стоимость флагманского седана K900, который заменит на российском рынке модель Quoris.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Прокуратура объяснила секретность дела о гибели группы Дятлова
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 22 февраля
Трудящихся по стандартному графику пятидневной рабочей недели ждет сокращенный день в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 00:39
Общество
Среднемесячная зарплата москвичей в 2018 году превысила 80 тыс. рублей
Среднемесячная начисленная зарплата в Москве в январе–ноябре 2018 года составила 80 881 рубль, свидетельствуют данные Мосгорстата.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Число жертв пожара в Париже выросло до восьми
Жертвами пожара в жилом доме в Париже стали восемь человек, сообщает во вторник France Info.
Обновлено в 02:21
Авто
Toyota покажет в Токио новые внедорожники Land Cruiser 300 и Lexus LX
Японский автопроизводитель «Тойота» собирается продемонстрировать на Токийском мотор-шоу, которое состоится осенью, следующее поколение Lexus LX и Land Cruiser 300 для домашнего региона.
Обновлено в 02:26
Общество
IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду
Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
Обновлено вчера в 14:34
Общество
На Гавайях собрались запретить продажу сигарет жителям моложе 100 лет
Как поясняет телеканал, возраст планируют увеличивать каждый год с шагом в десять лет: сначала доступ к сигаретам, согласно законопроекту, следует ограничить жителям моложе 30 лет, затем 40, 50, 60 и так далее.
Обновлено вчера в 19:41
Спорт
Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок
Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Названа причина заражения курсантов в Ульяновском суворовском училище
Носителями заболевания, которое нашли у курсантов Ульяновского суворовского училища, являются животные.
Обновлено 03 февраля в 19:33
Авто
Renault обновила бюджетный кросс-хэтчбек Renault Kwid
Моторы и трансмиссия у Renault Kwid 2019 остались прежними. Без изменений остались и цены на модель.
Обновлено вчера в 15:24
Здоровье
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 43 регионах России
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в российских регионах продолжает расти, за последнюю неделю превышение эпидемических порогов зарегистрировано в 43 субъектах.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Электрички следуют с опозданием на Казанском направлении МЖД
Движение пригородных поездов может задерживаться в понедельник вечером на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД).
Обновлено вчера в 11:03
Политика
США обвинили Москву в «систематическом нарушении» норм ВТО
Вашингтон считает, что Москва системно нарушает нормы Всемирной торговой организации, следует из отчета торгпреда США о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО.
Обновлено в 00:34
Экономика
Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск из-за растраты
Заместитель председателя СК России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что следствие объявило в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова
Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Божена Рынска раскритиковала погибших при пожаре в доме на Никитском
Светская львица Божена Рынска прокомментировала пожар, который произошел в доме № 12 по Никитскому бульвару в Москве.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Смерть основателя криптобиржи Quadriga заблокировала $140 млн
Держатели криптовалюты на крупнейшей канадской бирже Quadriga потеряли доступ к своим вложениям из-за внезапной смерти ее основателя Джеральда Коттена, сообщила BBC News.
Обновлено в 02:06
Футбол
Кокорин написал письмо, в котором признал свои ошибки
Обновлено в 02:50
Космос
Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики
В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
СМИ опубликовали райдер Ольги Бузовой
В Сети появился бытовой райдер певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая даст сольный концерт в Сыктывкаре 15 февраля.
Обновлено в 01:35
Происшествия
На Кубани жену подозреваемого в каннибализме признали виновной
Суд присяжных на Кубани признал Наталью Бакшееву, жену подозреваемого в каннибализме Дмитрия Бакшеева, виновной в подстрекательстве к убийству.
Обновлено в 01:41
Спорт
Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе
Российский сноубордист Дмитрий Логинов одержал победу в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в американском Парк-Сити.
Обновлено вчера в 16:23