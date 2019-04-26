В Японии наступила новая эпоха в национальном летоисчисленииРИА Новости 11:44

Новая эпоха в национальном летоисчислении Японии пришла в ночь на 1 мая по местному времени в связи со сменой императора. В "Стране восходящего солнца" наступил первый год эпохи Рэйва, что означает "красота и гармония".

В Японии наступила новая эпоха в национальном летоисчислении

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