Общество

В Японии началась церемония интронизации нового императораРИА Новости 21:39

Церемония интронизации нового императора Японии Нарухито началась в императорском дворце в Токио. Трансляцию этого события ведут основные телеканалы Японии. До начала церемонии площадь перед дворцовой стеной заполнилась людьми.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Токио проходит церемония интронизации нового императора Японии

Коммерсантъ21:51

Новому императору Японии вручили символы его полномочий

ТАСС21:33

В Токио закончилась церемония интронизации нового императора

РИА Новости21:58

В Японии началась церемония восхождения на престол нового императора

РБК21:40

Хризантемовый трон меняет владельца: Япония получила нового императора

Известия17:01

Роскошь и скромность: как живут японские императоры

Lenta.ru17:01

В Японии через полчаса официально сменится император

Эхо Москвы12:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:02, Ашберн
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Обновлено в 11:40
Политика

В Венесуэле происходит попытка переворота

Хуан Гуайдо, опираясь на оппозиционный парламент, провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, но ранее избранный глава государства Николас Мадуро, которого поддерживает в том числе и Россия, не спешит уходить в отставку.
Обновлено в 07:59
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика

В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Общество

Что изменится с 1 мая: пенсии, валюта, дорожные знаки

Изменяются правила расчета пенсий, ветеранов поздравят с Днем Победы денежной выплатой, на дорогах появятся знаки непривычного размера, а табло с курсом валют и вовсе уберут с улиц.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру

Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Политика

Пушков предупредил Зеленского о последствиях «курса Порошенко»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский придет к фиаско, следуя политике своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 19:12
Происшествия

У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения

У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.
Обновлено в 20:24
Общество

Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов

Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.
Обновлено в 17:15
Происшествия

Машина провалилась под землю возле детского сада в Благовещенске

Сегодня утром в Благовещенске прямо возле детского сада по улице Чайковского, в районе дома 207/5 под автомобилем провалилась земля.
Обновлено в 21:24
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Экономика

Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет

Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено в 18:37
Кино

В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Политика

В МВД рассказали, сколько жителей ЛНР и ДНР хотят получить паспорта РФ

Примерно 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 07:36
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Продюсер рассказал о психическом заболевании певца Андрея Губина

Обновлено в 17:46
Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:47
Музыка

Филипп Киркоров грозится распрощаться с «Евровидением»

Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок

Обновлено в 11:41
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено в 14:06
Здоровье

За первую неделю апреля в России продали 2 млн препаратов от аллергии

За первую неделю апреля российские аптеки продали 2 миллиона упаковок средств от аллергии.
Обновлено в 21:08
Гаджеты

Dell может выпустить ноутбук с двумя дисплеями

Если верить утёкшей в Интернет информации, Dell проектирует ноутбук XPS с 17-дюймовым дисплеем.
Обновлено в 02:46
Экономика

ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка

В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Злоумышленники сообщили о бомбах на станциях в столице Аргентины

Всего же за минувший месяц злоумышленники несколько раз сообщали о минировании железнодорожных станций в столице Аргентины.
Обновлено в 19:25
Общество

Император Японии оставляет престол

Японский император Акихито покинет престол во вторник 30 апреля.
Обновлено вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова прошла курс очищения организма от паразитов

Как рассказывает Анфиса, этот метод позволяет похудеть чуть ли не на семь килограммов, а также узнать, есть ли какие-то проблемы с кишечником.
Обновлено в 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Акихито
Японский правитель
Правящий император Японии, 125-й в династии. Девиз правления - Хэйсэй. В настоящее время Акихито является единственным в мире царствующим императором.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нарухито
Старший сын императора Акихито и наследный принц Японии. 30 апреля 2019 года Нарухито сменит своего отца в качестве императора после отречения последнего от престола под именем Императора Рэйва. Он станет первым императором Японии, который родился после Второй мировой войны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное