Общество
В Японии началась церемония интронизации нового императораРИА Новости вчера в 21:39
Церемония интронизации нового императора Японии Нарухито началась в императорском дворце в Токио. Трансляцию этого события ведут основные телеканалы Японии. До начала церемонии площадь перед дворцовой стеной заполнилась людьми.
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Космос
Огромный астероид летит к Земле
Обновлено в 04:57
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве
Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Общество
В Ростове объявлено штормовое предупреждение
В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено 29 апреля в 07:54
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли опубликовало первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 13:47
Хоккей
Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ
В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье
В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Хоккей
Да Коста стал игроком «Локомотива»
Первым новобранцем "Локомотива" в межсезонье-2019 стал Стефан Да Коста. Контракт с французским нападающим рассчитан на 1 год.
Обновлено в 05:03
Культура
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Обновлено вчера в 19:53
Футбол
Курбан Бердыев: «Александр Бухаров выбыл до конца сезона»
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча с "Оренбургом" поделился ожиданиями от игры.
Обновлено в 04:52
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
Обновлено в 02:29
Единоборства
Кормье и Миочич договорились о реванше в UFC
Обновлено в 05:17
Музыка
Алсу примет участие в Евровидении-2019
Обновлено в 02:33
Кино
Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа
После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Хоккей
«Трактор» покинули 14 хоккеистов
Обновлено в 03:41
Футбол
Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Авто
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7% и достигли 752 тыс. рублей.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
США впервые задействовали F-35A в боевой операции
США впервые применили истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на официальном сайте американских военно-воздушных сил.
Обновлено в 05:31
Общество
Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан
Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
Обновлено вчера в 16:16