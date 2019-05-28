Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьниковLenta.ru 20:53

В Японии 50-летний мужчина напал с ножом на группу школьников начальных классов. Об этом сообщает телеканал NHK. Инцидент произошел в парке города Кавасаки, недалеко от Токио.
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СМИ сообщили о гибели мужчины, напавшего с ножом на первоклассниц в Японии

РИА Новости22:23

В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников

РБК21:01

Неизвестный с ножом напал на людей в парке Японии, пострадали несколько человек

РЕН ТВ19:22

ЧП в Японии: неизвестный напал с ножом на школьников

Вести.Ru20:22

СМИ: напавший на детей в японском парке мужчина умер

ТАСС22:21

В Японии мужчина с ножом напал на школьниц 6-7 лет

Эхо Москвы22:06

Один ребёнок погиб после нападения мужчины с ножом в Японии

RT на русском22:29
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Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.
Обновлено в 15:00
Общество

В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено в 21:35
Происшествия

Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в парке в Японии

Слова соболезнования американский президент произнес, выступая на одном из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносце "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 22:02
Политика

Суд признал законным продление ареста украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление до 24 и 26 июля сроков ареста украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:08
Политика

Министр предложил вообще отменить пенсии

Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:55
Происшествия

На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию

Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено в 22:45
Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Обновлено в 14:21
Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы

Обновлено в 17:20
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на сотрудников газеты в Ставрополе

«Сегодня в Ставрополе произошёл возмутительный, вопиющий инцидент: человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», ранения получили четверо», — написал он в Instagram.
Обновлено в 08:10
Здоровье

В Великобритании родился ребенок без кожи

В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:31
Происшествия

Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.
Обновлено в 10:49
Футбол

Дмитрий Балашов: «Интерес других клубов к Левашову? Мне пока никаких официальных документов не поступало»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о будущем голкипера Михаила Левашова и защитника Максима Беляева в клубе.
Обновлено в 14:37
Космос

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Путешествия

Анапу назвали самым дорогим курортом России

Обновлено в 09:15
Общество

Саратовский депутат удалил видео о протестах в Екатеринбурге

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил с YouTube-канала видео, посвященное протестам в Екатеринбурге, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 20:29
Политика

На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено в 23:17
Экономика

Alibaba хочет разместить акции на $20 млрд на Гонконгской бирже

В свое время Alibaba рассматривала возможность проведения IPO на Гонконгской бирже, но в итоге ей пришлось выбрать Нью-Йоркскую из-за довольно жестких требований Гонконгской в отношении структуры компании.
Обновлено в 16:30
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Обновлено в 11:16
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Технологии

В России запущена бета-версия антипиратского реестра

В России Медиакоммуникационным союзом запущена бета-версия антипиратского реестра.
Обновлено в 16:15
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено в 23:00
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу

Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено в 14:47
Происшествия

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован

По неподтвержденным данным, у Левченко выявлена тяжелая форма пневмонии Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника аппарата правительства региона.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В одесской колонии вспыхнул бунт

Обновлено в 05:45
Армия и оружие

В МИД Ирана заявили о незаинтересованности страны в ядерном оружии

«Аятолла Али Хаменеи давно сказал, что мы не заинтересованы в ядерном оружии, издав указ, запрещающий его», — указал министр.
Обновлено в 22:45
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