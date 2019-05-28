В Японии мужчина с ножом напал на школьниковLenta.ru 20:53

В Японии 50-летний мужчина напал с ножом на группу школьников начальных классов. Об этом сообщает телеканал NHK. Инцидент произошел в парке города Кавасаки, недалеко от Токио.

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

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