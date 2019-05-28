В Японии мужчина с ножом напал на школьниковREGNUM вчера в 20:22

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK. Сообщается, что в результате нападения пострадали 15 человек, среди них — восемь учеников начальной школы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

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