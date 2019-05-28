Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьниковREGNUM вчера в 20:22
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK. Сообщается, что в результате нападения пострадали 15 человек, среди них — восемь учеников начальной школы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
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Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Кино
В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах
В 144 автобусах и более чем в 250 трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали показывать сюжеты, рассказывающие историю создания фильмов, снятых в Москве.
Обновлено в 00:53
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Глава Хакасии осудил напавшего на журналиста чиновника
Глава Хакасии Валентин Коновалов назвал нападение чиновника Зайцева на журналиста «Россия 24» «вопиющим случаем», но отметил, что республиканская власть не может применить каких-либо санкций к выборному лицу.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
Правоохранители обнаружили в кузовах и прицепах двух большегрузных автомобилей свыше 1 миллиона пачек сигарет под брендами известных производителей, вся табачная продукция была изъята, а часть отправлена на экспертизу.
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
«Суперграч» пополнил авиаполк ЮВО на Ставрополье
Штурмовик Су-25СМ3 прибыл в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в крае.
Обновлено в 00:02
Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено 26 мая в 07:00
Армия и оружие
ВКС России получат 30 новых вертолётов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года
Воздушно-космические силы России планируют принять на вооружение 30 новых вертолётов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года.
Обновлено в 02:22
Политика
Судьбу украинских моряков решит суд в России
Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.
Обновлено вчера в 02:36
Гаджеты
Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei
Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Авто
Начались продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X в Китае
Новый купеобразный внедорожник Volkswagen Teramont X, представленный несколько недель назад на автосалоне в Шанхае, вышел в продажу в Китае.
Обновлено вчера в 22:19
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» на тренировочном сборе
На первые тренировочные сборы, которые будут проходить с 18 по 29 июня, команда отправится в австрийский Зальфеден.
Обновлено в 00:22
Наука
В Китае показали самый быстрый поезд в мире
Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено вчера в 10:41
Здоровье
Обнаружена смертельная опасность чая с солодкой
Употребление в течение двух недель чая с экстрактом корня солодки довело пожилого канадца до реанимации с острым гипертоническим кризом.
Обновлено вчера в 07:10
Авто
За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась длинная очередь
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue, прием заказов на который начался еще 2 мая (а продажи стартовали 21-го), уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию
Историк из Франции Элен Каррер д'Анкосс назвала причины, по которым Запад отверг Россию.
Обновлено вчера в 10:21
Экономика
РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства
В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
В Турции ожидают прибытие российских специалистов для установки С-400
Турецкие военные ожидают прибытие в страну российского технического персонала, который проведет монтаж и установку ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Трамп и Абэ посетили один из крупнейших кораблей японских ВМС
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник вертолетоносец Kaga на японской базе Йокосука.
Обновлено вчера в 22:22
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Кома»
Трейлер фильма «Кома» появился на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах
После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 12:32
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено вчера в 06:10