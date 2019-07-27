Запуск японской коммерческой ракеты MOMO-4 прошел неудачно, она упала в море. Об этом сообщила венчурная компания Interstellar Technologies, которой принадлежит ракета, в Twitter.

В Японии коммерческая ракета MOMO-4 упала в море после запуска

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