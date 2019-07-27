Космос
В Японии коммерческая ракета MOMO-4 упала в море после запускаИзвестия 05:14
Запуск японской коммерческой ракеты MOMO-4 прошел неудачно, она упала в море. Об этом сообщила венчурная компания Interstellar Technologies, которой принадлежит ракета, в Twitter.
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Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Тело популярного блогера нашли в коллекторе в Петербурге
Обновлено в 10:38
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети
Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 09:52
Футбол
Тамбов — Спартак 1:0 (2-й тайм)
В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» стартовал футбольный матч между «Тамбовом» и московским «Спартаком».
Обновлено в 09:30
Футбол
Фанаты «Спартака» провели акцию на матче с «Тамбовом»
Обновлено в 10:35
Музыка
На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна
Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".
Обновлено вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Инна Чурикова назвала причину падения со сцены
Инну Чурикову срочно доставили в больницу после падения со сцены во время спектакля «Старая дева».
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Алексей Чадов провел отпуск с подросшим сыном на острове Крит
Несколько недель мужчина делился снимками со Средиземного моря. Во время отпуска Чадов много купался и загорал.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
«Отмечал контракт». Новичок «Динамо» Н’Жи случайно выложил секс-видео со своим участием
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Стас Михайлов отказался соперничать с Лепсом на фестивале «Жара»
Как и многие другие звезды, Григорий Лепс и Стас Михайлов побывали на фестивале «Жара» в Баку.
Обновлено в 06:46
Политика
Главой украинского минздрава может стать владелец сети частных клиник
Украинская партия "Слуга народа", победившая на парламентских выборах, рассматривает кандидатуру владельца сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого на должность министра здравоохранения Украины, заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Вернувшись из Рима, Тарасов объяснил, почему не платил алименты
Периодически всплывающая скандальная история с алиментами, выплату которых суд возложил на футболиста Дмитрия Тарасова, получила свое продолжение.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба
Участники чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, пострадали во время обрушения крыши в ночном клубе, расположенном неподалеку от деревни атлетов.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Политика
Глуховеря шокировал Зеленского своим цинизмом
Зеленский отметил, что увиденное шокировало его "цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом".
Обновлено в 10:14
Происшествия
На Филиппинах произошли сразу два землетрясения
В провинции Батанес на Филиппинах утром 27 июля произошли два землетрясения, сообщает AFP.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В редакцию «Дождя» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Кино
«Аладдин» заработал миллиард долларов в мировом прокате
Ещё одним фильмом 2019 года, взявшим в прокате миллиард, стал «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 02:58
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Гаджеты
Чипсет MediaTek Helio G90 будет представлен 30 июля
Нет никаких конкретных характеристик нового чипсета, предположения указывают на модификацию Helio P90, который представляет собой восьмиядерный процессор, построенный на 12-нм техпроцессе.
Обновлено в 05:22
Футбол
«ПСЖ» согласился на условия «Барсы» в переговорах по Неймару
Напомним, что ранее «ПСЖ» отказал «Барселоне» в продаже Неймара на условиях обмена нескольких футболистов с доплатой.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Трое детей найдены мертвыми в Дагестане
Трое детей, которые купались в Каспийском море в Бабаюртовском районе Дагестана, найдены мертвыми.
Обновлено в 06:30
Происшествия
У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания
К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несогласованный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо».
Обновлено в 05:25
Кино
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку до 7,25 процента годовых
Ставку решили снизить на 0,25 процентных пункта - с 7,5 процента годовых до 7,25. Решение вступает в действие с понедельника, 29 июля.
Обновлено вчера в 07:10