Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отмененаИзвестия 12:52

с чего всё началось

Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны. Как сообщил телеканал NHK, опасения возникли из-за подземных толчков магнитудой 6,7 по шкале Рихтера. Землетрясение произошло во вторник, 18 июня.

Политика Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок Президент США Дональд Трамп официально объявил o решении баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году.

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Общество Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".

Гаджеты Xiaomi представила в России смарт-телевизоры Xiaomi представила в России три смарт-телевизора, смартфон, наушники и браслет. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Политика Делегации США и Китая начнут очередной раунд торговых переговоров Президент Дональд Трамп заявил, что делегации США и КНР начнут очередной раунд торговых переговоров 19 июня, передает ТАСС.

Происшествия Пьяный юноша расписал ругательствами памятник Ленину в Приморье В поселке Пограничный Приморского края молодой человек расписал ругательствами памятник Владимиру Ленину, сообщили в региональном УМВД РФ.

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Армия и оружие США пригрозили Ирану ответом за смерть любого военнослужащего Госсекретарь США Майк Помпео в частном порядке предупредил власти Ирана о том, что гибель хотя бы одного американского военнослужащего приведет к немедленному военному ответу со стороны Вашингтона.

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Футбол Месси попросил Бартомеу вернуть Неймара Лидер "Барселоны" Лионель Месси лично попросил президента клуба Хосепа Бартомеу вернуть нападающего Неймара, сообщает El Mundo.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Политика Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.

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Происшествия В Москве задержали аферистов, заработавших 37 миллионов рублей на обналичке Столичные полицейские задержали четырех человек, которые "заработали" 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Наука Сколько правды в сериале «Чернобыль»? Об этом мы будем говорить в ближайшее время в программе «Точка зрения» с участником ликвидации последствий Чернобыля - Михаилом Борисовичем Барвинским.