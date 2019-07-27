Космос
В Японии частная ракета после запуска упала в мореRT на русском 03:51
Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на трансляцию запуска. Отмечается, что в бортовом компьютере ракеты произошёл сбой.
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"История игрушек 4" стала одним из самых популярных мультфильмов года, собрав более $860 миллионов по всему миру.
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Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
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