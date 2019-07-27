Космос

В Японии частная ракета после запуска упала в мореRT на русском 03:51

Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на трансляцию запуска. Отмечается, что в бортовом компьютере ракеты произошёл сбой.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В Японии ракета после запуска упала в море

Газета.Ru06:01

Запущенная Interstellar Technologies ракета рухнула в море

Коммерсантъ04:19

В Японии частная ракета MOMO-4 упала в море после запуска

РБК04:00

Японская ракета на саке рухнула в море

Lenta.ru04:15

Запуск частной японской ракеты MOMO снова завершился неудачей

ТАСС03:55

В Японии частная ракета после запуска упала в море

RT на русском03:51

Японская коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море из-за сбоя в компьютере

РИА Новости03:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:11, Вашингтон
Футбол

«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче

Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области

Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Канаде при крушении гидросамолета погибли четыре человека

В 100 км от западного побережья Канады потерпел крушение небольшой гидросамолет. Об этом 27 июля сообщил телеканал CBC.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

«Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцев

Ранее 26 июля в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ограничение иностранного участия в значимых российских интернет-компаниях 20 процентами уставного капитала.
Обновлено в 04:44
Общество

Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки

Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Обновлено в 04:30
Космос

Основной прибор спутника «Электро-Л» работает с ограничениями

Основная целевая аппаратура метеорологического спутника "Электро-Л" №2, выведенного на орбиту в 2015 году, работает с ограничениями, сообщает Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".
Обновлено вчера в 20:06
Политика

Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией

По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Музыка

Группа Spice Girls воссоединится на фестивале в Гластонбери

Как отмечает источник, супруга бывшего футболиста Дэвида Бэкхэма согласилась присоединиться к группе, чтобы дать концерт в честь 50-летия фестиваля в Гластонбери, ранее певица отказывалась от совместных выступлений в Spice Girls после распада коллектива.
Обновлено в 05:22
Экономика

Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено 25 июля в 06:49
Происшествия

Россиянина задержали в аэропорту Кореи при попытке побега через туалет

В Инчхонском международном аэропорту в Сеуле арестовали россиянина при попытке совершить побег из зоны вылета.
Обновлено в 05:43
Футбол

Московское «Динамо» обыграло «Урал» всухую

Обновлено в 00:07
Экономика

«История игрушек 4», Барби способствуют росту доходов Mattel

"История игрушек 4" стала одним из самых популярных мультфильмов года, собрав более $860 миллионов по всему миру.
Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие

Подлодку – штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года

Обновлено в 04:20
Общество

Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен

В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп

В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Политика

Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе

Обновлено в 03:39
Политика

В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров

Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Обновлено в 01:08
Политика

Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов Boeing

Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot.
Обновлено вчера в 09:59
Шоу-бизнес

Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

Обновлено в 05:30
Политика

Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков

Обновлено в 05:41
Происшествия

К сотрудникам ФБК Ярмыш и Шаведдинову пришли с обысками

Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у оппозиционера Руслана Шаведдинова.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия

По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации.
Обновлено в 06:04
Авто

McLaren представил коллекционный набор из шести автомобилей

Шесть родстеров McLaren 600LT Spider имеют окраску смешаных красок с полосками на капоте и крыше золотистого и черного цвета, а также укомплектованы колесами золотистого цвета.
Обновлено в 04:35
Хоккей

Бучневич прокомментировал продление контракта с «Рейнджерс»

Российский хоккеист Павел Бучневич прокомментировал подписание нового контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

Обновлено вчера в 16:16
Главное