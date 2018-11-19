Политика
В Японии арестован глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi
В Японии арестован глава альянса Renault-Nissan-MitsubishiГазета.Ru07:54
В Японии арестован глава компаний Nissan и Renault Карлос Гон. Том-менеджера подозревают в нарушении японского финансового законодательства, в частности в умышленном искажении информации о размере собственной зарплаты. Об этом в понедельник сообщает японяская газета Yomiuri.
Газета.Ru07:54
с чего всё началось
В Японии арестовали главу совета директоров автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона по подозрению в нарушении финансового законодательства, сообщают газета Yomiuri и телеканал NHK.Новая газета06:56
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