с чего всё началось

В Японии арестован глава компаний Nissan и Renault Карлос Гон. Том-менеджера подозревают в нарушении японского финансового законодательства, в частности в умышленном искажении информации о размере собственной зарплаты. Об этом в понедельник сообщает японяская газета Yomiuri.

Финансы Финансы Биткоин впервые с октября 2017 года опустился ниже пяти тысяч долларов Стоимость биткоина (Bitcoin) в понедельник вечером опустилась ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов впервые с октября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

Энергетика Энергетика «Роснефть»: дефицита топлива в РФ нет, есть недобросовестные игроки Проблем с обеспечением потребителей и дефицита топлива в РФ нет, «Роснефть» с 15 ноября существенно увеличила поставки на внутренний рынок, говорится в заявлении компании.

Экономика Экономика Минсельхоз выступил против введения акциза на колбасу В Министерстве сельского хозяйства России не поддержали инициативу по введению акциза на продукты переработки мяса.

Экономика Экономика Societe Generalе выплатит США 1,34 млрд долларов за нарушение санкций Банк из Франции Societe Generale выплатит США 1,34 миллиарда долларов за то, что тот нарушил режим санкций Америки по отношению к Кубе, Ирану и Судану.

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Энергетика Энергетика «НОВАТЭК» открыл новое газоконденсатное месторождение "НОВАТЭК" открыл новое газоконденсатное месторождение - по результатам испытаний поисковой скважины получил промышленный приток газа из нижнемеловых отложений на Няхартинском лицензионном участке, говорится в сообщении компании.

Экономика Экономика Сбербанк одобрил получение от ВЭБа прав на требования по кредитам Сбербанк получил права на требования по кредитным соглашениям от Внешэкономбанка, цена сделки составила $556,8 млн.

Экономика Экономика ЕАБР предоставил КамАЗу более 9,5 млрд рублей Ранее сообщалось, что инвестиционная программа КамАЗа в 2018 году составит 23,1 млрд руб. При реализации данной сделки ЕАБР использовал инструменты акционерного и облигационного финансирования, позволив тем самым КамАЗу "сформировать оптимальную структуру привлечения средств".

Финансы Финансы «Ъ»: ЦБ временно ограничил «Юнистриму» валютообменные операции Банк России ограничил для платежной системы "Юнистрим" проведение наличных валютообменных операций на полгода из-за нарушений "антиотмывочного" законодательства.

Экономика Экономика Выручка Xiaomi выросла на 49,1% Выручка компании в третьем квартале выросла на 49,1% до 50,8 млрд юаней ($7,3 млрд).

Экономика Экономика Госсовет Татарстана одобрил бюджет-2019 с дефицитом 4,15 млрд рублей В 2020 году доходы запланированы на уровне 235,1 млрд рублей, расходы - почти 240 млрд рублей, дефицит бюджета - 4,75 млрд рублей.