Происшествия

Экс-главе Nissan Карлосу Гону предъявили новые обвинения
Интерфакс
00:32

Японские прокуроры предъявили бывшему председателю совета директоров Nissan Motor Co Карлосу Гону новые обвинения, что снижает шансы на его скорое освобождение под залог, пишет Financial Times.
Интерфакс00:32

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Экс-главе Nissan Карлосу Гону предъявили новые обвинения

Интерфакс00:32

В Японии арестовали Карлоса Гона по новому обвинению

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ТАССвчера в 20:58

Экс-глава Nissan снова арестован

Газета.Ruвчера в 21:38
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Происшествия

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Задержки поездов ожидают на Рижском направлении МЖД

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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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