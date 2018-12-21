Происшествия
Японские прокуроры предъявили бывшему председателю совета директоров Nissan Motor Co Карлосу Гону новые обвинения, что снижает шансы на его скорое освобождение под залог, пишет Financial Times.
Интерфакс00:32
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Происшествия
МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили
Министерство внутренних дел предложило внести поправки в федеральных закон «О полиции», позволяющий правоохранителям в некоторых ситуациях вскрывать автомобили.
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Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5
Землетрясение произошло у берегов Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
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Происшествия
Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в США
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В Подмосковье задержаны серийные угонщики машин премиум-класса
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Происшествия
В полиции прокомментировали инцидент с дронами в аэропорту Лондона
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
В Чехии один человек погиб при взрыве метана на шахте
Взрыв метана произошел вечером в четверг на шахте ČSM-север в районе Карвина на северо-востоке Чехии: по предварительным данным, один человек погиб, 10 ранено, судьба еще 10 человек остается неизвестной, сообщил журналистам представитель компании OKD, которой принадлежит шахта, Иво Челеховский.
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Происшествия
В Германии один человек погиб при наезде машины на остановку
Женщина 88 лет скончалась на западе Германии в результате наезда автомобиля на остановку автобуса, еще шесть человек в возрасте от 16 до 67 лет ранены, заявили в полиции города Реклингхаузен.
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Происшествия
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Происшествия
Криминального авторитета из России приговорили в США к 45 годам тюрьмы
Криминальный авторитет из России Ражден Шулая приговорен в США к 45 годам тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве, вымогательстве и связям с организованной преступностью.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Пьяная модель устроила ДТП с тремя машинами на Рублевке
Начинающая модель Анна Лицова устроила массовое ДТП на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
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Задержки поездов ожидают на Рижском направлении МЖД
Как сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в Twitter, диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы ввести поезда в график.
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Происшествия
Во Франции за месяц протестов пострадали почти три тысячи человек
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Иранское судно получило пробоину в Каспийском море
В Каспийском море тонет иранское торговое судно. Военно-морские силы проводят спасательную операцию. В ней, в частности, участвуют водолазы.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
В Ейске МиГ-29 уронил топливные баки при взлете
Истребитель МиГ-29 сбросил дополнительные подвесные топливные баки при взлете с аэродрома в Ейске, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
В Пулково задержали требовавшего сигарету лжеполковника полиции
Обновлено в 00:36