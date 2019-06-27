«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компанииГазета.Ru 15:08

с чего всё началось

Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".

«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании

Политика Путин ответил на вопрос о преемнике Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.

Технологии Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».

Политика Захарову возмутил отказ Украины от возвращения своих моряков Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отказалась даже обсуждать вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков.

Происшествия Жители Выборга остались без света и холодной воды В 21:55 в Выборге произошел сбой в работе электросети, что сказалось на подаче холодной воды в дома города.

Политика Путин оценил возможность военного конфликта между США и КНР Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times, отвечая на вопрос журналистов, оценил риск возникновения военного конфликта между Соединёнными Штатами и Китаем.

Политика Шойгу не стал комментировать новости о назначении Евкурова его замом Министр обороны России Сергей Шойгу не прокомментировал информацию о том, что бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет его заместителем.

Армия и оружие В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.

Общество Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Авто Mitsubishi собирается возродить модель Lancer Evolution Японская компания Mitsubishi собирается возродить спорткар Lancer Evolution. Об этом 27 июня сообщает Autocar.

Гаджеты Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.

Политика В офисе Зеленского предложили перенести столицу Украины В офисе главы украинского государства Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева в другой город.

Происшествия Пассажир снял на видео крушение Ан-24 в Бурятии В инстаграм-аккаунте dtp_irk_ появилась видеозапись, сделанная одним из пассажиров Ан-24, который утром 27 июня совершил жёсткую посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.

Политика Президента Туниса госпитализировали Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.

Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

Космос «Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза» Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.

Здоровье В России ужесточат правила проверки донорской крови В России ужесточат контроль качества донорской крови, в том числе, за счёт проверки её компонентов во всех без исключения случаях донации.

Политика Зеленский заранее знал о решении ПАСЕ вернуть Россию Зеленский отметил, что заранее знал о решении ПАСЕ вернуть Россию.

Шоу-бизнес Алена Водонаева подала на развод с Алексеем Косинусом Накануне бывшие возлюбленные официально подали на развод. Спустя месяц суд расторгнет брак знаменитостей.

Игры В Steam стартовала летняя распродажа 25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.

Происшествия Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.