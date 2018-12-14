Политика

В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко
Известия
04:31

В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко. Ранее 14 декабря при вводе имени и фамилии украинского лидера в поиске сообщалось, что он скончался три дня назад.
Известия04:31
с чего всё началось

В пресс-службе президента Украины отреагировали на «смерть» Порошенко в «Яндексе»

Поисковая система «Яндекс» по запросу о Петре Порошенко в блоке «Дополнительная информация по запросу» выдала результат, согласно которому действующий президент Украины «умер 11 декабря 2018 года».
ФАН04:10

Подробнее о событии

В «Яндексе» объяснили появление «даты смерти» Порошенко

Газета.Ru11:25

«Яндекс» объяснил «дату смерти» Порошенко

РИА Новости06:17

«Яндекс» переложил на «Википедию» ответственность за «смерть» Порошенко

Известия07:11

«Яндекс» прокомментировал появление «даты смерти» Порошенко

RT на русском04:45

Всего лишь агрегатор. В «Яндексе» разъяснили ситуацию с «умершим» Порошенко

Life.ru04:41

В пресс-службе президента Украины отреагировали на «смерть» Порошенко в «Яндексе»

ФАН04:10

В «Яндексе» объяснили, почему поисковик «похоронил» Порошенко

Говорит Москва04:43
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:44, Ашберн
Армия и оружие

В МИД России отреагировали на создание армии Косово

В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.
Обновлено в 10:13
Политика

Законопроект об автономной работе Рунета внесли в Думу

Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы Интернета в России в случае возникновения угрозы из-за рубежа.
Обновлено в 09:58
Политика

Лукашенко заподозрил Россию в стремлении присоединить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции с журналистами в Минске заявил, что для него важно сохранить относительную независимость от других стран.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы

Ранее на этой неделе в международном аэропорту Каракаса Майкетия совершили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ.
Обновлено в 08:50
Политика

Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием

Россиянка Мария Бутина заключила сделку с правосудием США, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии

Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии, - отмечается в коммюнике.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

В ДНР создадут народные дружины на случай атаки со стороны ВСУ

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о создании народных дружин на юге Донецкой области для отражения вероятной атаки украинских силовиков на этом участке.
Обновлено в 06:25
Политика

Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима обеим сторонам

Россия сохраняет готовность к проведению встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, поскольку она необходима для обеих сторон и для обсуждения стратегической безопасности.
Обновлено в 04:32
Политика

Саммит ЕС подтвердил, что повторных переговоров по Brexit не будет

В Европейском совете подтвердили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном после Brexit и начать переговоры по этому вопросу сразу после выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Протоиерей Бахов: митрополита УПЦ МП насильно везут в Киев

Митрополита Могилёв-Подольского и Шаргородского Агапита насильно везут в Киев.
Обновлено в 07:54
Политика

Эрдоган потребовал экстрадиции ответственных за убийство Хашукджи

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Саудовской Аравии экстрадировать ответственных за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в Турцию, так как преступление было совершено в Стамбуле.
Обновлено в 10:08
Политика

В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни

Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.
Обновлено в 06:31
Политика

Украинскому правительству предложили отменить поезда в Россию

Министерство инфраструктуры Украины внесло на рассмотрение правительства предложение об отмене железнодорожного сообщения с Россией, заявил глава министерства Владимир Омелян, сообщило 14 декабря информационное агентство «УНН».
Обновлено в 10:37
Политика

Китай временно отменил повышение пошлин на импорт автомобилей из США

Ранее повышенные тарифы в размере 25 процентов были введены китайской стороной в отношении 144 единиц продукции из США, и еще 5-процентное повышение было объявлено в отношении 67 позиций.
Обновлено в 07:52
Политика

Меркель: саммит ЕС не нашел поводов отменять санкции против России

Участники саммита Евросоюза обсудили тему конфликта России и Украины и пришли к выводу, что в настоящий момент отсутствуют основания для смягчения санкционного режима, введенного против Москвы.
Обновлено в 10:24
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